Diyarbakırlı öğrenciler suç örgütlerine karşı uyarılıyor

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince lise çağındaki öğrencilerin suç örgütlerinden ve zararlı düşüncelerden korunması, kendi ayakları üzerinde durabilmelerinin sağlanması, kendine yetebilen, rasyonel, mantıklı ve akılcı bireyler olarak yetişip, suç örgütlerinin propagandalarına karşı daha dikkatli olabilmeleri amacıyla "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" hazırlandı.

Bu kapsamda valilik ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen projede iletişim uzmanlığı, ergen psikolojisi ve etkin sunum eğitimleri almış, konusunda uzman polisler, merkez ve ilçelerdeki okullarda öğrencilerle bir araya geliyor.

Okullarda düzenlenen konferanslarda, "doğru arkadaş seçimi", "hayatımızdan bahaneleri çıkarma", "ön yargılar", "doğru bilgiye ulaşma", "yaşam hedefi", "kendini tanıma", "güçlü iletişim", "ayrımcılığın zararları" gibi konularda sunulan bazı örneklerle farkındalık oluşturulması sağlanıyor.

2 ayda 9 bin 235 lise öğrencisine bilgilendirme yapan ekiplerin eğitim öğretim yılı sonuna kadar 50 bin öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

- "Hayatımda yeni adımlar atmayı düşünüyorum"

Konferansa katılan öğrencilerden Dicle Tunç (14), AA muhabirine yaptığı açıklamada, konferansın çok faydalı geçtiğini söyledi.

"Konferans bende yeni düşünceler uyandırdı. Hayatımda yeni adımlar atmayı, yeni tercihler yapmayı düşünüyorum." diyen Tunç, konferans sayesinde gerçekleri öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

- "Aklımdaki polis imajı değişti"

Öğrencilerden Ayşenur Bal (14) da etkileşimli bir konferans olduğu için ilgiyle takip ettiğini belirterek, "Tecrübeler öğrendim. Aklımdaki polis imajı değişti." ifadelerini kullandı.

Nuşin Erkek ve Özge Şimşek isimli öğrenciler de faydalı bir etkinlik olduğunu, konuşmacılardan ve anlatılanlardan ders çıkarttıklarını bildirerek, konferans sayesinde polislere bakış açılarının değiştiğini, ön yargılarının ortadan kalktığını kaydetti.

Özel bir okulda rehber öğretmen Veysi Çiçek, gerçekleştirilen ve son derece verimli geçen toplantıdan dolayı İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Çiçek, ergenlik dönemindeki öğrencilerin özellikle arkadaş seçiminde yanlış karar verebildiğine, yanlış seçim yapabildiğine işaret ederek, yaşanmış gerçek hikayeler ve videolu anlatımlardan dolayı konferansın faydalı olduğuna inandığını sözlerine ekledi.