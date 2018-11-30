Diyarbakırlı kadınları sporla buluşturdular

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Diyarbakır'da açılan ve kadınlara yönelik çeşitli alanlarda beceri kurslarıyla hizmet veren Aile Destek Merkezlerinde açılan spor kursları, yoğun ilgi görüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Diyarbakır'da açılan Aile Destek Merkezi sayısı 56'ya yükselirken, merkezlerdeki 1761 kursta 36 bin 322 kursiyer çeşitli eğitimler alıyor.

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezinde de yaşları 15 ile 75 arasında değişen yaklaşık 500 kadın, hem zayıflamak hem de sağlıklı olmak için eğitmenler eşliğinde spor yapıyor.

- "Hem psikolojik hem de fiziksel olarak rahatlıyoruz"

Merkezde spor yapan 47 yaşındaki Türkan Yakut, AA muhabirine, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine merkezle tanıştığını, spor sayesinde fazla kilolarından kurtulduğunu söyledi.

Daha önce yoğun çaba harcadığını ancak kilo veremediğini kaydeden Yakut, merkezde herhangi bir ücret ödemeden diyetisyen ve spor eğitmenleri eşliğinde spor yaparak istediği kiloyu yakaladığını belirtti.

Yakut, şöyle konuştu:



"Spor yapmadan önce 100 kiloydum. Nefes dahi almakta zorluk çekiyordum. Sporla 65 kiloya indim. 3 beyazdan uzak durdum. Sabah bir saat ve akşam bir saat olmak üzere spor yapıyordum. Herkesin gelmesini istiyorum. Ev kadınları evde oturmasınlar. Herkesin gelip buradan yararlanmasını istiyorum. Gerçekten hem psikolojik hem de fiziksel olarak rahatlıyoruz. Evimize sağlıklı bir şekilde gidip çocuklarımızla ilgilenebiliyoruz."

- "Fazla kilolarımdan dolayı utanıyordum"

Fazla kilosundan dolayı eşinden ve çocuklarından utandığını belirten 3 çocuk annesi ev kadını 43 yaşındaki Kadriye Kuruçay ise, devletin kendilerine sağladığı bu tür kurslar için teşekkür etti.

Spor sayesinde kısa bir sürede fazla kilolarından kurtulduğunu anlatan Kuruçay, şöyle konuştu:

"Rahat yürüyemiyordum, nefes alamıyordum. Yatınca zorlanıyordum. Merdivenlerden rahat çıkamıyordum. Buraya geldim kilo verdim. 5,5 ayda 93,5 kilodan 64,5 kiloya indim. Şu anda çok rahatım. Rahat yürüyorum, yatıyorum. Merdivenlerden de rahat çıkıyorum. Düzenli olarak kursa geliyorum, spor yapıyorum. Kadınlar merkeze gelsin. Hem kilolarından kurtulsunlar hem de böyle bir yerden ücretsiz yararlansınlar."

Ev kadını ve 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Şerife Çimen de merkezde kadınlar için açılan kursa gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporla öz güveninin geliştiğini aktardı.

Çimen, "3 ayda 93 kilodan 81 kiloya düştüm. Şimdi daha huzurluyum, mutluyum. Öncesinde bir yerlere gittiğimizde fazla kilolarımdan dolayı utanıyordum. Hayata küsmüştüm. Şimdi daha mutlu ve huzurluyum. Diyetisyen hocamızın eşliğinde daha düzenli çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Merkezde hem sosyalleşiyorlar hem mutlu oluyorlar"



Merkezin spor eğitmeni Duygu Yaşar da ev kadınlarının kilolarından kurtulmak için kursu tercih ettiğini söyledi.

Kursa gelen kadınların spor yapmanın yanında aynı zamanda sosyalleştiğini anlatan Yaşar, şöyle devam etti:

"Sporla birçok kişi kilo verdi. Kadınlar gayet istekli spor yapıyor. Yaşlısından gencine kursumuz birçok öğrenciyle devam ediyor. Kadınlar, bize teşekkür ediyor. Sağlıklı kilo verdikleri için çok mutlular. Kilo veren kursiyerlerimiz mutlu ve özgüvenli oluyorlar."

Diyetisyen Dicle Seval Akkum ise kursa gelen kadınlara ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Merkeze imkanları kısıtlı kadınların geldiğini ifade eden Akkum, "Diyetisyen desteği alamayan ve özel spor salonlarında faydalanamayan, imkan olarak kısıtlı ev kadınları geliyor. Buraya geldiklerinde hafif depresif ruh haline sahip oluyorlar. Merkezde hem sosyalleşiyorlar hem mutlu oluyorlar. 40 kilo veren kadınlar oluyor. Kadınlar evde oturacaklarına merkeze gelsinler, bizden destek alsınlar." diye konuştu.















