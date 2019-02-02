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Diyarbakırlı kadınlara ücretsiz güzellik kursu

Bağlar Kaymakamlığınca düzenlenen kuaförlük ve cilt bakım kursunda kadınlara meslek öğrenmenin yanı sıra ücretsiz olarak bakım imkanı sunuluyor- Evlilik yıl dönümünü kutlayacak olan Şerife Arslan:- "39. evlilik yıl dönümü için güzelleşmeye geldim. Eşimle dışarıya çıkacağız. Onun için de tepeden tırnağa güzelleşmek istiyorum"

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:26
Diyarbakırlı kadınlara ücretsiz güzellik kursu

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Aile Destek Merkezince (ADEM) sunulan imkan sayesinde kadınlar, cilt bakım ve kuaförlük hizmetlerine ücretsiz ulaşıyor.

İlçedeki kadınların sosyal hayatta daha aktif olması ve meslek edinmesi amacıyla onlarca kursla hizmet veren Bağlar ADEM, lazer epilasyon kursu açtı. Kadınlar katıldıkları bu kursta hem meslek öğreniyor hem de ücretsiz olarak faydalanıyor.

Ayrıca cilt bakım ve kuaförlük hizmetleriyle de kadınlar, düğün, nişan, evlilik yıl dönümü gibi özel günlerine harcama yapmadan en güzel şekilde hazırlanıyor.

Başlatılan kurslarla, 18 yaşındaki Şilan Kaya'dan, 55 yaşındaki Şerife Arslan'a kadar onlarca kadın hem hizmet ve hem de eğitim alıyor.

ADEM Koordinatörü Arzu Çetin AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde kadınların taleplerine göre kurs açtıklarını belirterek, bölgedeki ADEM'lerde böyle bir imkan olmadığını kaydetti.

Çetin, "Merkezimize gelen talepleri Bağlar Kaymakamımız Barış Demirtaş ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Fırat Batmaz'a ilettik. Onlar da cihazlarımızı alıp, bu kursun açılmasını sağladı." dedi.

Kursların yanı sıra maliyeti yüksek olan lazer, cilt ve saç bakım hizmetlerini de ücretsiz olarak verdiklerini aktaran Çetin, 2 aylık bir sürede 200 kursiyere ve yüzlerce kadına lazer, cilt ve saç bakım hizmeti verdiklerini vurguladı.

- "Burada yapılan bütün hizmetler ücretsiz"

Evlilik yıl dönümünde saç ve cilt bakımı yaptıran 55 yaşındaki Şerife Arslan, kursiyer olduğunu belirterek, "En büyük hayalim, kuaför salonu açmak." dedi.

Merkeze gelen kadınların sosyalleştiğini ve moral bulduğunu anlatan Arslan, "39'uncu evlilik yıl dönümümüz olduğu için güzelleşmeye geldim. Eşimle dışarıya çıkacağız. Onun için de tepeden tırnağa güzelleşmek istiyorum. Burada yapılan bütün hizmetler ücretsiz. Saç ve cilt bakımı, lazer epilasyon, manikür pedikür hepsi burada bedava. Bu işlemleri dışarıda yapmaya kalksam bin lira ödemem gerekir. Eşim emekli, o maaşı ile ben bunu yapamam." diye konuştu.

Arslan, "İlk olarak sağlıklı şekilde her şeyi öğrenmek için buraya geldim. Profesyonel eğitmenlerin ellerinde öğreniyoruz. Saç bakımı, yüz maskesi, cilt bakımı bunların hepsini burada öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

- Salon açtı

Evli ve 4 çocuk annesi Nejla Gülden de kuaförlük eğitiminin ardından salon açtığını, bu yıl ise lazer epilasyon eğitimine geldiğini aktardı.

Kursun ardından lazer cihazı alarak salonunda müşterilerine hizmet vermek istediğini belirten Gülden, "Buraya güzelleşmek ve sosyalleşmek için geldim. Hem güzelleşiyoruz hem de eğitim alıyoruz. Belgelerimizi alıp iş yeri açıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Meslek edinmek için kurslara katıldığını vurgulayan Şilan Kaya (18) da kursta cilt ve saç bakımını ücretsiz yaptırabildiklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 11:26
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  2. Bağlar Kaymakamlığı
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