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Diyarbakırlı kadınlar istihdam ediliyor

Diyarbakırlı ev kadınları, bir kozmetik firmasının desteği ile kendi işlerinin patronu oldu.

17 Mart 2019 Pazar 11:21
Diyarbakırlı kadınlar istihdam ediliyor

Diyarbakırlı ev kadınları, bir kozmetik firmasının desteği ile kendi işlerinin patronu oldu. Ev hanımları ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlarken, kozmetik firmasının desteği ile çalışan ev kadınlarının sayısı günden güne artıyor.


Diyarbakırlı ev kadınları, bir kozmetik firmasının desteği ile kendi işlerinin patronu oldu. Evlerinde oturdukları yerden para kazanan kadınlar, aile ekonomisine katkı sunmaya başladı. Kadınlar, ’Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ev kadını kalmasın’ sloganı ile programlara katılarak deneyim de kazanıyor. Sattıkları her üründen prim elde eden kadınlar, mesailerini bile kendileri belirledikleri iş sayesinde evlerinin geçimine katkı sunmaya başladı. Kimisi kazandığı parayla çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılarken, kimisi de daha iyi bir gelecek kurmak için birikim yapmayı tercih ediyor. Bir yandan para kazanan kadınlar, diğer yandan da diğer kadınlara ulaşarak onların da hayatlarını değiştirmeye gayret gösteriyor.



"Diyarbakır’da istihdam iki kat arttı"


2018 yılını Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde büyük bir rekorla kapattıklarını ve istihdamı iki kat artırdıklarını belirten firmanın satış müdürlerinden Eren Yener, bölgeye yatırımlar yapmaya devam ettiklerini ve bu yıl daha da büyümek istediklerini dile getirdi. Yener, "2018 yılını çok büyük bir gururla kapattık. Diyarbakırlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. 2018 yılını rekorlarla kapatıp, artık Türkiye’de ilk defa bir yerli sermayeyle kurulmuş Türk şirketi, doğrudan satışta birincilik unvanını almış durumda. Bununla gururluyuz, Diyarbakır’da gerçekten çok güzel sonuçlar almaya devam ediyoruz. Yatırımlarımıza son hız devam ediyoruz. Bu bölgede büyümek en büyük arzularımızdan bir tanesi. Geçtiğimiz yıllara oranla yaklaşık iki kat büyüdük. Hedefimiz bu sene de bu büyümeyi devam ettirip, Diyarbakır’da her eve kendi ürünlerimizi sokup insanların hayallerini gerçekleştirmek. Bu bölgede birçok insanın, ailenin ve kadının hayallerine ulaşmasını sağladık. Bu da gerçekten bizim için en büyük gurur kaynağı. Bundan dolayı çok mutluyuz. İnsanların hayallerini geçekleştirmeleri için onlara bütün kolaylıkları sağlayıp kendi işlerinin patronu olup, çok güzel kazançlar elde etmelerini sağlayabiliriz. Bizle birlikte bu işe başlamış, çok kısa sürede yükselmiş birçok ev kadını var. Henüz daha okuma yazma bilmemesine rağmen sadece bu işi öğrenerek aldığı destekle hayallerine ulaşmış çok ciddi paralar kazanmaya başlamış birçok insan gösterebiliriz. Bu bölgede bu yıl çok güzel organizasyonlarımız olacak, bu bölgeye çok ciddi emek harcıyoruz. Yatırımlarımız hızla devam ediyor. Kendi işinin patronu olmak isteyen herkesi şirketimize davet ediyoruz, onlar da kendi işinin başına geçip patronluk yapabilirler” dedi.



“Kadınlara ulaşmak istedim"


Yerli sermayeyle kurulan şirkette müdür olmayı başaran 24 yaşındaki Nesime Daşçı, bu işi kendisinin başardığını, Diyarbakır’da ev kadınlarına ulaşarak onları kendi işlerinin patronu yapmayı hedeflediklerini söyledi. Daşçı, "Bu işi ilk başlarda nasıl yaparım veya yapamaz mıyım diye düşüncelere girmiştim. Ama en azından denemek istedim, eşim de deneme sürecinde destek çıktı. Bu işi büyütebildim, bu işte ekip ve çok güzel dostluklar kurabildim. Kendim bunu tek başına yaptım, başardım. Yetinmedim çevremdeki insanlara da bu işi öğretmeye çalıştım. Evde ev kadınları kalmasın istedim, ekibim şuanda büyüdü, kocaman bir ekibim var. Demek ki insan isteyince yapamayacağı hiçbir şey yoktur, sizde gelin bu işe ortak olup evde oturarak bu işin patronu olun. Özgür bir ekonomiye sahip olun" diye konuştu.



"920 kişiye istihdam sağlıyorum"


Diyarbakır’da sadece kendisinin 920 kişilik ekip kurarak istihdam sağladığını belirten 34 yaşındaki Gül Güzel, daha önce ev kadını olduğunu, şuanda ise iş kadını olduğunu aktardı. Güzel, "Daha önce ev hanımıydım, şuanda bir iş kadınıyım. Bir buçuk senedir tavsiye üzeri başladım, şuanda çok memnunum. Diyarbakır kadınlarına sesleniyorum, bir çayımızı içsinler ve bizim neler yaptığımızı görsünler. Onlar da çok iyi bir eğitimci, yönetici ve iş kadını olabilirler. Biz başardıysak onların da başaracağına inanıyorum. Her gün ekibimiz daha büyüyor, şuanda benim ekibim tek dahil olmak üzere Diyarbakır ve ilçeleri olarak 920 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bunların çoğunluğu kadındır, tabii tek tük erkeklerimiz de özellikle teknolojiyi ve çağı, gündemi takip eden ileriye yönelik düşünen erkeklerimiz de var” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:21
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