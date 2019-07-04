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Diyarbakırlı çiftçilere 986 küçükbaş hayvan dağıtıldı

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Genç Çiftçi Projesi kapsamında 8 ilçede toplamda 29 genç çiftçiye 986 adet koyun dağıtımı gerçekleştirildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:28
Diyarbakırlı çiftçilere 986 küçükbaş hayvan dağıtıldı

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Genç Çiftçi Projesi kapsamında 8 ilçede toplamda 29 genç çiftçiye 986 adet koyun dağıtımı gerçekleştirildi.


26 Şubat 2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar Bakanlar Kurulu Kararı, genç çiftçi desteklerine yönelik oluşturularak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ilk spesifik proje olarak yasal düzenleme ile hayata geçirildi. Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak için Bakanlık tarafından projesi kabul edilen her genç çiftçiye 30 bin lira hibe ödemesi yapıldı. Diyarbakır ülke sıralamasında 6. sırada yerini alırken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Genç Çiftçi Projesi kapsamında Diyarbakır’da 2016, 2017 ve 2018 yıllarında hayvansal üretim konusunda 731, bitkisel üretim konusunda ise 78 olmak üzere toplam 809 genç çiftçiye, 24 milyon 270 bin liralık hibe ödemesi yapıldığı ifade edildi.



"Çiftçilere 1 milyon 800 bin lira hibe ödemesi yapılacak"


Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hayvansal üretim proje konularında, küçükbaş hayvan, Hani 7, Lice 2 ve Kulp ilçemizde 3 genç çiftçi olmak üzere toplam 12 genç çiftçimize 408 küçükbaş hayvan teslim edildi. Bağlar 4, Çermik 3, Dicle 3, Eğil 3, Ergani 6, Sur 4, Yenişehir 2 ve Kayapınar 3 genç çiftçi olmak üzere toplam 28 genç çiftçimize 986 küçükbaş koyun teslim edildi. Toplamda 17 ilçemizde 60 genç çiftçimize 2 bin 40 adet küçükbaş koyun teslimatı yapılacaktır. Geri kalan 19 genç çiftçimize teslim edilecek 646 küçükbaş hayvan, müdürlüğümüzce görevlendirilen il seçim heyetimiz tarafından seçilerek genç çiftçilere 10 gün içinde tamamı teslim edilecektir. Toplamda ise 1 milyon 800 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır” denildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:28
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