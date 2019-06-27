Diyarbakırlı Cansız ailesi Afrika’da 8 su kuyusu yaptırdı

Diyarbakırlı hayırseverler Mehmet ve Esra Cansız çifti, kendi isimlerini taşıyan vakıf aracılığıyla Afrika kıtasındaki farklı ülkelerde toplam 8 su kuyusu yaptırdı.

Diyarbakırlı iş adamı Mehmet Cansız, kendisinin ve eşinin ismini taşıyan vakıf kurdu. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kozmetik fabrikası ile onlarca kişiye istihdam kapısı olan Cansız çifti, vakıfları aracılığıyla İnsani Yardım Vakfı (İHH) Diyarbakır Şubesi’ne yardımda bulundu. Çiftin yaptığı yardımlar kapsamında Afrika kıtasındaki farklı ülkelerde 8 su kuyusu açıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İHH Diyarbakır Şubesi Başkanı Veysi Çiçekli, iş adamı Mehmet Cansız ve eşi Esra Cansız’ın yaptıklarının unutulmayacak derecede anlamlı olduğunu söyledi. Çiçekli, “Diyarbakırlı girişimci iş adamı Mehmet Cansız ve eşi Esra Cansız’ın, çalışmalarımıza gösterdikleri hassasiyet ve yaptıkları yardımlar dolayısıyla, İHH adına kendilerine samimi duygularımla teşekkür ediyorum. Mazlumların, yetimlerin, öksüzlerin ve darda kalanların ihtiyaçlarını gideren her kim olursa olsun, yüce rabbim katında mükafatları çok büyük olacaktır. Yüreği sevgiyle dolu bu kadirşinas iki insan, Afrika’da susuzluk yaşayan mazlumların feryatlarına kulak verdiler. Allah, hayırlarını yüce katında kabul buyursun inşallah” dedi.

İHH Diyarbakır Şubesi Başkanı Veysi Çiçekli daha sonra Mehmet ve Esra Cansız çiftine yaptıkları yardımlar nedeniyle teşekkür plaketi verildi. Ayrıca, Afrika’da yapılan su kuyularının fotoğrafları, çerçeveletilerek Mehmet ve Esra Cansız çiftine günün hatırası olarak hediye edildi.