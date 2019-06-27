0553 313 94 23

Diyarbakırlı Cansız ailesi Afrika’da 8 su kuyusu yaptırdı

Diyarbakırlı hayırseverler Mehmet ve Esra Cansız çifti, kendi isimlerini taşıyan vakıf aracılığıyla Afrika kıtasındaki farklı ülkelerde toplam 8 su kuyusu yaptırdı.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:58
Diyarbakırlı Cansız ailesi Afrika’da 8 su kuyusu yaptırdı

Diyarbakırlı hayırseverler Mehmet ve Esra Cansız çifti, kendi isimlerini taşıyan vakıf aracılığıyla Afrika kıtasındaki farklı ülkelerde toplam 8 su kuyusu yaptırdı.


Diyarbakırlı iş adamı Mehmet Cansız, kendisinin ve eşinin ismini taşıyan vakıf kurdu. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kozmetik fabrikası ile onlarca kişiye istihdam kapısı olan Cansız çifti, vakıfları aracılığıyla İnsani Yardım Vakfı (İHH) Diyarbakır Şubesi’ne yardımda bulundu. Çiftin yaptığı yardımlar kapsamında Afrika kıtasındaki farklı ülkelerde 8 su kuyusu açıldı.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan İHH Diyarbakır Şubesi Başkanı Veysi Çiçekli, iş adamı Mehmet Cansız ve eşi Esra Cansız’ın yaptıklarının unutulmayacak derecede anlamlı olduğunu söyledi. Çiçekli, “Diyarbakırlı girişimci iş adamı Mehmet Cansız ve eşi Esra Cansız’ın, çalışmalarımıza gösterdikleri hassasiyet ve yaptıkları yardımlar dolayısıyla, İHH adına kendilerine samimi duygularımla teşekkür ediyorum. Mazlumların, yetimlerin, öksüzlerin ve darda kalanların ihtiyaçlarını gideren her kim olursa olsun, yüce rabbim katında mükafatları çok büyük olacaktır. Yüreği sevgiyle dolu bu kadirşinas iki insan, Afrika’da susuzluk yaşayan mazlumların feryatlarına kulak verdiler. Allah, hayırlarını yüce katında kabul buyursun inşallah” dedi.


İHH Diyarbakır Şubesi Başkanı Veysi Çiçekli daha sonra Mehmet ve Esra Cansız çiftine yaptıkları yardımlar nedeniyle teşekkür plaketi verildi. Ayrıca, Afrika’da yapılan su kuyularının fotoğrafları, çerçeveletilerek Mehmet ve Esra Cansız çiftine günün hatırası olarak hediye edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:58
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boeing 737 Max'lerde yeni hata tespit edildi
    1. Boeing 737 Max'lerde yeni hata tespit..
    2. Asfalt yüklü tır, kamyonla kafa kafaya..
    3. Fatih Sondaj Gemisi'ne F-16 selamı
    4. “Ruhani’yi uyardım”
    5. Tunceli’de bir haftada 11 terörist..
    6. Piyasalarda gün ortası
    7. Tunus'ta intihar saldırısı! Polisler..
    8. Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol..
    9. Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol..
    10. Garanti BBVA Partners Meetup eğitim..
    11. Bakanlık açıkladı! Trafik..
    12. Real Madrid, Walter Tavares’in..
    13. Bakan Gül, Afgan mevkidaşı Enver ile..
    14. Gaziantep Büyükşehir’e Türk Dünyası..
    15. 2019 yılı mayıs ayı konut satışları..
    16. Tunus'un başkentinde polis aracını..
    17. Yaz spor okullarında ilk ders başladı
    18. Türk F-16’sından, Fatih Sondaj..
    19. Mumbai-Newark uçağı Londra’ya acil..
    20. Yaz Spor Okulları 29 Haziran'da..
    21. Ceyhan depreminin 21. yıl dönümü
    22. Fadıloğlu, kadınların ürettiği..
    23. Narenciye bahçelerine "savaşçı..
    24. Trump’ın marifeti! İkinci Aylan vakası
    25. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    26. "Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri daha..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Japonya’da..
    28. Kilis’te erken terhis sevinci
    29. Garanti BBVA Partners Meetup eğitim..
    30. Takıntı hastalığı (OKB) hayatı..
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!