Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Naşide Toprak kazandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Naşide Toprak kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Naşide Toprak 20 bin 963, AK Parti adayı İskan Cihangir 6 bin 298, CHP adayı Gülistan Baysal 347 oy aldı. -Toprak'ın öz geçmişi Toprak, Sur ilçesinde doğdu, ilk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamladı. 2014 yılındaki yerel seçimlerde DBP'den Bağlar İlçesine belediye meclis üyesi seçilen Toprak, 2017 yılında DBP Diyarbakır il yönetimde görev aldı.

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