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Aktüel Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen ve Terörden Arananlar Listesi'nde "Kırmızı Kategori"de yer alan PKK'lı teröristle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan avukat Merve Nur Doğan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutukla
Aktüel

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen ve Terörden Arananlar Listesi'nde "Kırmızı Kategori"de yer alan PKK'lı teröristle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan avukat Merve Nur Doğan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutukla

Yeniakit Publisher
2020-10-09 20:16:51 -
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen ve Terörden Arananlar Listesi'nde "Kırmızı Kategori"de yer alan PKK'lı teröristle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan avukat Merve Nur Doğan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutukla
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