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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:28
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:28
  1. 5 terörist
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