Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’da PKK’ye yönelik askeri harekat başlatıldı. Bu nedenle Kulp ilçesinin dağlık alanında 1 köy ve 5 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Kulp’un Yaylak köyü ile Şeyhsalih, Nedrehuş, Mezrasor, Simetok, Dalideri, Akçana ve Derik mezralarında saat 11.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Açıklamada, barınak, sığınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerini tahrip edileceği kaydedildi.