Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Seyahat
Ansiklopedi
Diyarbakır'da 2 terörist öldürüldü
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!
Türk heyeti ABD'ye gidiyor
Okuldaki rezalet için bakanlık harekete geçti
Kuşadası'nda Fantasia otel lojmanları satılıyor
Ceylin Atik cinayetinde karar çıktı!
İran'dan Fransa'ya füze tepkisi
Bakan Selçuk, öğrencilerle türkü söyledi
BM Türkiye'nin İdlib kararından memnun
Fransızlar yazdı! Beşiktaş'a Kamerunlu forvet
Çaykur Rizespor'da flaş ayrılık!
FETÖ'den gözaltına alınan 11 TSK mensubu itirafçı oldu
İsrail güçleri bir Filistinli kadını şehit etti
HDP'li Hüda Kaya'nın hesabı hacklendi
John Bolton'dan Türkiye açıklaması
İsmail'in Yeri, artık cezaevi!
Fenerbahçe-AZ Alkmaar maçında gol düellosu!
Bakanlık açıkladı! Hedefler havadan imha edildi
Bursa'da korkutan deprem!
Malatya'da akılalmaz vahşet! Hamile eşini öldürdü
Yunanistan'da büyük olaylar! Öğretmenler sokağa indi
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
12 Ocak 2019 Cumartesi 08:37
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 08:37
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Günün Özeti
Bugünkü Akit
Dünya
Batı yine kirli planlar peşinde! Türkiye'ye karşı 18 bin kişilik güç
Dünya
Fransız bakan: Polis sarı yeleklileri vursun
Gündem
Akit’ten Adalet Bakanı Gül’e ziyaret
Gündem
17 bin 455 öğrenciye burs veriyoruz
Gündem
BBP Lideri Destici: Teröre 1 trilyon doların üzerinde para harcandı
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
Siyasetin de bir fıkhı olmalı
Ahmet Varol
Kahtani kaçmış olabilir mi?
Ali Karahasanoğlu
Avukat mısın, şemsiyeci mi Bahri abi!
Latif Erdoğan
İbrahim Saraçoğlu diyor ki
Mehmet Koçak
ABD’nin fitne heyetine Ankara’dan kırmızı kart
Sedat Yılmaz
Nerede “yolcu” varsa Türk Hava Yolları orada!
Sefa Saygılı
Hocalara neden itimat azaldı?
Yaşar Değirmenci
Muhalefete siyaset dersi!
Yavuz Bahadıroğlu
“Örtülüler Suudi Arabistan’a”!
Son Eklenen Haberler
Çalışanın Fizyolojisi” Türkçe olarak..
Restorasyon sonrası ziyarete açıldı
Kara yollarında son durum
Diyarbakır'da 2 terörist öldürüldü
Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist..
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör..
Günün âyet ve hadisi
AK Parti yayınladı! Rekora gidiyor
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde..
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!
İsrail askerleri Gazze sınırında 1..
Türk heyeti ABD'ye gidiyor
"Amerika’nın Afganistan’da dağıttığı..
Bankalar yüzlerce aracın peşinde
2 milyon mağdur erkek çözüm bekliyor
Önce ağaca sonra iki araca çarpan..
Peş peşe açıklamalar geliyor... 24..
İzmir'de sağanak yağış... Hayat felç..
Trump çark etti... Rekora çok az kaldı!
ABD'de silahlı saldırı: Yaralılar var
Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
Günün Karikatürü
Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm
YORUM YAZ