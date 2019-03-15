Diyarbakır’ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. IHAAW110214-ASA/15-03-2019- Diyarbakır’ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

IHAAW110214-ASA/15-03-2019- Diyarbakır’ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi.15.03.2019 11:02:14TSINNNN

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