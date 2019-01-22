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Diyarbakır'ın "Gaffar Baba"sı memleketinde unutulmuyor

Diyarbakır'da uğradıkları silahlı saldırıda 5 polis memuruyla şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde vatandaşlar tarafından unutulmuyor

22 Ocak 2019 Salı 11:07
Diyarbakır'ın "Gaffar Baba"sı memleketinde unutulmuyor

Diyarbakır'da uğradıkları silahlı saldırıda 5 polis memuruyla şehit olan ve Diyarbakır'ın "Gaffar Baba"sı olarak adlandırılan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde anılıyor.

İlçedeki esnaf her yıl şehit edildiği 24 Ocak tarihi yaklaşırken, Okkan'ın fotoğraflarını iş yerlerinin camlarına ve çeşitli yerlere asıyor.

Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Okkan'ın şehadetinin 18. yılına yaklaşıldığını anımsattı.

Okkan'ın tüm Türkiye'de çok sevildiğini ancak memleketi Hendek'te ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Burhan, anısını yaşatmak üzere her yıl anma programı düzenlendiklerini aktardı. Burhan, "Her sene daha artan bir ilgi var anma programına. Bu da rahmetlinin ne kadar sevildiğini ve sayıldığını, insanlara gösterilen ilginin, yakınlığın muhakkak karşılık bulduğunu bize gösteriyor. Ben Allah'tan herkese böyle anılmayı nasip etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Hendek ilçesindeki esnafın, dükkanlarının camlarına ve çeşitli yerlere Okkan'ın fotoğrafını astıklarına işaret eden Burhan, şunları kaydetti:

"Bu tamamen sivil inisiyatifle gerçekleşen bir durum. Her sene Gaffar Okkan'ın ölüm yıl dönümü yaklaşınca bu kendiliğinden gelişiyor ve tüm esnafımız, kamu kurumları da bu duruma katılarak, fotoğraflarını asıyorlar. Sevgilerinin bir göstergesi olarak görmek lazım. Gaffar Okkan gerçekten mütevazılığıyla, insanlara yaklaşımıyla gönüllere taht kurmuş bir insan. O yüzden bu şekilde anılmayı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum."

Burhan, ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde hayırsever bir vatandaş tarafından tekrar inşa ettirilen bir camiye Okkan'ın isminin verildiğini, açılışının bu yılki anma etkinlikleri kapsamında yapılacağını sözlerine ekledi.

- "Hendek onu unutmaz"

Okkan'ın çocukluk arkadaşlarından Şehabettin Dikbayır (68) beraber çok şey paylaştıklarını, birlikte futbol oynadıklarını, ağaçlara tırmanarak meyve topladıklarını anlattı.

Dikbayır, "Dünyanın en güzel insanıydı. Beraber bir sürü anımız var. Okul zamanlarında Ankara'ya gider onunla buluşurduk. İzne çıktığında buraya gelirdi. Beraber gezerdik. Gece geldiğinde en çok simitle zeytini yemeyi severdi." dedi.

Okkan ile en son şehit edilmesinden bir akşam önce telefonda görüştüğünü ifade eden Dikbayır, hal hatır sorduktan sonra, İstanbul'da olduğunu sabah da Diyarbakır'a döneceğini aktardığını kaydetti.

Okkan'ın emekli olduktan sonra Hendek'e dönüp ailesine ait fırında baba mesleğini devam ettirmeyi düşündüğünü dile getiren Dikbayır, "Çocukları zaten yetişmişti. Kendisi de gelince fırının başına geçmeyi düşünüyordu. Hendek onu unutmaz, Sakarya da unutmaz. Çok iyi bir insandı. Gittiği yerde Hendekli bir hemşehrisi geldiğinde deli olurdu, sevinirdi, ilgilenirdi, bakardı." şeklinde konuştu.

Okkan'ı tüm Türkiye'nin tanıdığını, hemşehrisi olması nedeniyle kendisinin daha iyi tanıdığını belirten Osman Dinçer (51) de acısını 365 gün yaşadıklarını, hiç unutmadıklarını söyledi.

Sami Bağdatlı ise Okkan'ın milletin kalbinde taht kuran, ülkesini seven iyi bir devlet adamı olduğunu vurgulayarak, "Onunla konuşurken emniyet müdürüyle konuştuğunuzu fark etmiyorsunuz, o kadar halktan, o kadar alçak gönüllü bir insan. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." diye konuştu.

Öte yandan Hendek Belediyesi Bayraktepe Sosyal Tesisleri içindeki Hendek Kültür Evi'nde Okkan'ın diplomalarıyla okul yıllarına ait fotoğrafları sergileniyor. Sergide ayrıca, Okkan'ın görev süresi boyunca aldığı plaketlerin yanı sıra başarı belgeleri de yer alıyor.

 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:07
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Ankara
  4. Anma
  5. hendek
  6. Hendek Kaymakamı Orhan Burhan
  7. Sakarya
  8. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan

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