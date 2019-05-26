Diyarbakır’ın fethi kutlandı
Gönül Mimarları İnisiyatifi, Diyarbakır’ın fethinin 1380.26 Mayıs 2019 Pazar 20:33
Gönül Mimarları İnisiyatifi, Diyarbakır’ın fethinin 1380. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
İslam Ordularının, 27 Mayıs 639 yılında Diyarbakır’ı fethedilişlerinin yıl dönümü, Merkez Sur ilçesindeki Tarihi Hz. Süleyman Camii önünde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Program Abdulkadir Arslanoğlu, Abdurrahman Dilipak’ın söyleyişleriyle başladı. 7’den 70’e katılımın gerçekleştiği etkinlikte 27 Mayıs 639’da fethedilen Diyarbakır’ın tarihi anlatıldı. Gönül Mimarları İnisiyatifi sözcüsü Hasan Yosun Kaya, Fetih haftası ve ramazan etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla buluşarak, Diyarbakır Fetih’in 1380. Yılını kutladıklarını dile getirerek programın kapanışı iftar sofrasıyla sonlandırdıklarını aktardı. Etkinlik Grup Tillo’nun seslendirdiği ilahilerle sona erdi.
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