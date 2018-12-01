Diyarbakır'ın "Erol Taş"ı, engellilerin "iyi kalpli" adamı

DİYARBAKIR (AA) - HASAN NAMLI - Adını, Yeşilçam'ın ünlü aktörü Erol Taş'tan alan 41 yaşındaki Erol Taş, Diyabakır'da, kendisi gibi bedensel engelliler için yaptığı çalışmalar nedeniyle çevresinde "iyi kalpli adam" olarak tanınıyor.

Diyarbakır'da yaşayan ve ailesinin, Yeşilçam'ın merhum aktörlerinden Erol Taş'a duydukları sevgiyle ismini koydukları Mardinli Erol Taş, çocuk yaşta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını bedensel engelli olarak sürdürüyor.

"Dünyaya koşturmak için geldik" diyerek, yaşama sıkı sıkı bağlanan, bir kamu kurumunda görev yapan Taş, engellilerin topluma kazandırılması ve sporla sosyalleşmesi için çalışıyor.

Engellilerin sorunlarını çözmek için çaba gösteren, kimi zaman onların düğün masraflarını, kimi zaman tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılayan Taş, aynı zamanda Diyarbakır Bedensel Engelliler Spor Kulübünün başkanlığını ve antrenörlüğünü yapıyor.

Engeline rağmen yaşam sevinciyle çevresindekilere örnek olan Taş, ismini taşıdığı sevilen oyuncu gibi attığı kahkaha ile de gönüllere taht kuruyor.

- "Olmayan ayağımızla koşturma cesaretini bırakmadık"

Evli ve iki çocuk babası Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bedensel engeline rağmen şükrederek yaşamına devam ettiğini söyledi.

"'Engelliyiz' deyip durmadık. Şükürler olsun, olmayan ayağımızla koşturma cesaretini bırakmadık. Kendimizi hiç engelli olarak görmedik." diyen Taş, çevresindekilere destek olmak için çaba gösterdiğini aktardı.

Kendisi gibi engelli arkadaşlarının topluma kazandırılması, sosyalleşmesi için sportif faaliyetlere yöneldiklerine işaret eden Taş, sporun yanı sıra kültürel faaliyetlere katıldıklarını belirtti.

Taş, ismini taşımaktan gurur duyduğu Erol Taş'a rahmet dileyerek, "Emoji olarak Erol Taş'ın kahkahasını kullanıyorum." diye konuştu.

Erol Taş ismini taşıdığı için ilginç tepkilerle de karşılaştığını aktaran Taş, "Hastanede kayıt yaptırırken 'Erol Taş' dediğimde insanlar şaşırıyor. Evraklarda, yazışmalarda ismimi görenler beni merak ediyor, 'acaba nasıl bir yapıya, fiziğe sahip' diye. Erol Taş heybetli bir insandı." ifadelerini kullandı.

- "Gecesini gündüzünü bize feda ediyor"

Kulübün sporcularından Mehmet Doğan, 20 yıldır arkadaşlık yaptığı Taş'ın son derece babacan, yoksulun yanında yer alan, arkadaşları için gecesini gündüzüne katan bir kişi olduğunu söyledi.

"Diyarbakır'ın Erol Taş'ı, bizim Münir (Özkul) babamız." diyen Doğan, Taş'ı tarif etmeye kelimelerin yetersiz kalacağını aktardı.

Doğan, "Beraber yönetim kurduk, seçimlere girdik, başkanlığı kazandı. Erol ağabey, deplasman olur, yazışmalar olur, sabahın erken saati de olsa işleri takip eder. Gecesini gündüzünü bize feda ediyor. Sanatçı Erol Taş da gerçekte pamuk gibi yüreği olan bir kişi. Bizim ağabeyimiz de cana yakın. Engelli olmasına rağmen engel tanımıyor." şeklinde konuştu.

Kutbettin Bilge de Taş'ın sürekli koşturduğunu, sorunları olanlara destek sunduğunu belirtti.

Mehmet Ertokuş ise Taş'ın hem güldüğünü hem güldürdüğünü, neşesi ve güler yüzü ile çok sevildiğini ifade etti.











