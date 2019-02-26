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Diyarbakır’ın en genç kadın muhtar adayı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Medya Mahallesi muhtar adayı olan üniversite mezunu Nurşin Taş (25), Diyarbakır’ın genç muhtar adayı oldu.

26 Şubat 2019 Salı 12:11
Diyarbakır’ın en genç kadın muhtar adayı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Medya Mahallesi muhtar adayı olan üniversite mezunu Nurşin Taş (25), Diyarbakır’ın genç muhtar adayı oldu. Seçim çalışmaları kapsamında kapı kapı gezen Taş’ı karşılarında gören vatandaşlar, önce şaşırıp ardından da destek sözü veriyor.


Diyarbakırlı Nurşin Taş, Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden 2017 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası mesleğini icra etmek yerine yerel seçimlere hazırlanan Taş, 31 mart yerel seçimlerinde Medya Mahallesi’nden muhtar adaylığını açıkladı. Seçimler için kolları sıvayan Taş, mahallesindeki evleri kapı kapı dolaşarak destek istedi. Hem kadın hem de genç muhtar adayını karşılarında gören vatandaşlar, bir süre şaşırdıktan sonra Taş’a destek sözü veriyor.



"Hizmet sırası gençlerde"


Muhtar adaylığı süreci ile ilgili bilgi veren Taş, 217 yılında Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden mezun olduğunu söyledi. Yalan vaatler yerine mahalle sakinleriyle birebir görüşerek istek ve sorunları için çözüm yolu bulma arayışına başlayacağını belirten Taş, hizmet sırasının gençlerde olduğunu kaydederek mahallelinin oylarına talip olduğunu söyledi. Tek başına seçim broşürlerini dağıtan Taş, mahallesindeki ilk çalışmasının sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı vatandaşlara aşılamak olduğunu ifade etti. Taş, "Diyarbakır’ın en genç muhtar adayıyım. Mahallemin çeşitli çevresel ve ihtiyacı olan problemlerinin olduğunu biliyorum, bunlara çözüm yolu bulabilecek biri olduğumu düşünüyorum bu yüzden aday oldum. Gençlerin aktif çalışacağına, genç olduğum için de ben çalışmak istiyorum ve mahalleme faydam olsun istiyorum. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı insanlara aşılamak için aday oldum. Ben mühür vurmak, sıradan vaatler, alt yapı ve üst yapı yapacağım demiyorum bunlar yalan vaatler. Benim istediğim yalan vaatler yerine, insanlarla iletişime geçip problemlerini öğrendikten sonra çözüm yolu üretebilmek. En alt mevkiden başlayarak insanlara çözüm bulmak istiyorum. Mahallemizde ön kısımların dışında, arka kesimlerde gerçekten problemi olan insanlar var.Ön kısımlarda site şeklinde yapılar olmasına rağmen, arka tarafta yıllardır çözülmeyen alt yapı problemi olan insanlar var" dedi.



"Görenler kadın olduğum için şaşırıyor"


Kapı kapı broşür dağıtırken kendisinin aday olduğunu duyan vatandaşların şaşırdığını aktaran Taş, yaşını duyanların hayrete düştüğünü belirtti. Taş, "Ev ev dolaştığımızda kadınların çok olumlu tepkisini alıyorum. Vatandaşlar şaşırıyor yaşımı, neden aday olduğumu, işsiz olduğumdan mı ya da okul okumadığımdan mı diye aday olduğumu soruyor. Üniversite mezunuyum gerçekten çözüm bulacağıma inandığım için aday oldum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:11
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