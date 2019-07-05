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Diyarbakır’ın eğitim kapısı

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde son bir yılda 55 bini kadın olmak üzere 89 bin 502 kişiye eğitim verildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:39
Diyarbakır’ın eğitim kapısı

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde son bir yılda 55 bini kadın olmak üzere 89 bin 502 kişiye eğitim verildi. Merkez, okuma yazma seferberliğinde Diyarbakır’ın birinci sırada yerini almasında önemli katkı sunarken, binlerce vatandaşın okuryazar olmasını sağladı.


Kayapınar Halk Eğitim Merkezi, 7’den 70’e herkesin çeşitli alanlarda eğitim alabileceği bir merkez haline geldi. Tüm imkanların ücretsiz sunulduğu merkezde, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 6 bin 419 kurs verildi. Bununla birlikte merkezde engelli bireylerin de sanat eğitimi almaları için servis hizmeti verilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıldan bu yana önemli meslek eğitimlerine imza atılan merkezde spor, giyim, el sanatları, kuaför, aşçılık, inşaat sektörü, otomotiv, elektrik elektronik, çocuk konservatuvarı ve görsel sanatlar başlıkları altında meslek ve sanat eğitimleri veriliyor. Merkez bünyesinde açılan ve tamamı ücretsiz olan kurslardan 7’den 7’e herkes faydalanabiliyor. 2018 yılı Ekim ayından itibaren 55 bin kadın ve 34 bini de erkek olmak üzere 89 bin 502 bin kişinin faydalandığı kursları bitirenler sertifika sahibi de olabiliyor.



“281 kurs, 6 bin 419’a ulaştı”


Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Kızıl, geçen yıllarda 281 kurs varken, bu yıl 6 bin 419 kursa ulaşarak, 5 bin kursiyerden 89 bin 502 kursiyere ulaştıklarını söyledi. Kızıl, “2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 6 bin 419 kurs açtık, 89 bin 502 kursiyere ulaştık. Bu kursiyerlerin 55 bini kadın, 34 bini de erkek, bunlar halk eğitim hizmetlerinden faydalandı. Halk eğitimi geniş kesimlere yayma ve her vatandaşlarımızın eğitimlerden faydalanmasını istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı halk eğitim kurslarına davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın birçoğu halk eğitim kurslarını çok tanımıyorlar, bizde bilgilendirmeler yapmak istiyoruz. Hangi alanda ne gibi kurslar verdiklerimizi anlatıyoruz. Bakanlığımızın sayfasında 3 bin çeşit kurs var, bu kurslardan imkanlarımızı açabildiklerimizi açmaya çalışıyoruz. Bu eğitim ve öğretim yılında gayet iyi istatistiklere ulaştık. Kayapınar Halk Eğitim Merkezi olarak 2014’te yılda 281 kurs açılarak 5 bin kursiyere ulaşılırken, şuanda bu rakam 6 bin 419 kursa ulaştı. Bu da bizim geniş halk kesimine ulaştığımızın göstergesidir. Bu da bizim için mutluluk verici bir olay. Halk eğitimde iki çeşit kursumuz bulunmakta, meslek edindirme ve genel kurslar dediğimiz sosyal, kültürel, sportif, kişisel gelişim kursları diye adlandırdığımız kurs çeşitlerimiz var. Yelpazemiz çok geniş, vatandaşlarımızı halk eğitime bekliyoruz.Vatandaşlar gelsinler burada ne gibi kurslar olduğunu görsünler, ilgi ve istekleri doğrultusunda hangi kurslara kaydolmak istiyorlarsa bizlere başvurmaları yeterlidir. Yaş aralığı 7’den 77’ye kadar gidiyor” dedi.



“Diyarbakır okuma yazma seferberliğinde birinci oldu”


Geçen yıl okuma yazma seferberliğinin başlatıldığını dile getiren Kızıl, Diyarbakır’da 17 ilçenin gayretle çalışması sonucunda birinci olduklarını ifade etti. Kızıl, şöyle devam etti:


“Geçen yıl okur yazar seferberliği düzenlendi, Diyarbakır’daki 17 ilçe halk eğitim merkezleri olarak bu konuya çok duyarlı olduk. İyi noktaya geldik, ulaşılmadık kapı kalmadı, bu manada Türkiye’de birinci olduk. Bu bizim için sevindirici, bir açıdan da üzücü olay. Diyarbakır’da okuryazarlık düzeyinin ne kadar düşük olduğunun da göstergesi ama bunları kısa sürede telafi edip, onları da okuryazar haline getirmenin mutluluğu var. Bu yılda okuryazar seferberliğine devam ettik. Bu yılki eğitim öğretim yılında 484 kurs açarak 4 bin 600’ü kadın, 731’i erkek olmak üzere toplamda 5 bin 400 kişiye ulaştık. Bizde meslek kursları da var. Burada bu yıl 715 kurs açtık, 9 bini kadın 3 bini erkek olmak üzere toplamda 12 bin 400 kursiyere ulaştık. Vatandaşlarımız gelip meslek öğrendiler, ustalık belgesi alanlar kendilerine iş yeri açabilirler, ayrıca mesleki eğitim merkezlerinde usta öğretici belgesini de alırlarsa bizde eğitmen olarak başvuruda da bulunabilirler. Şuan itibariyle Kayapınar Halk Eğitim Merkezi’nde 850’ye yakın usta öğretici çalışmakta. Bu sayıları daha da yukarı çekmek için elimizden geleni yapıyoruz.”

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:39
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