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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Kral Kızı Barajı'nın kapaklarından biri aşırı yağış dolayısıyla koptu, jandarma ve AFAD ekipleri Dicle Nehri yatağındaki yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaya başladı
13 Aralık 2018 Perşembe 20:20
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 20:20
baraj kapağı
Diyarbakır
Eğil
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