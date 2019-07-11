Diyarbakır’ın dünya resim birincisi

Diyarbakır’da 3 yaşından beri resim çizen 14 yaşındaki Dilara Nur Özdemir, aileden gelen genetik yeteneğiyle dünya şampiyonu oldu. Özdemir Diyarbakır’ı dünyaya tanıtmak için destek bekliyor.

Diyarbakır’da yaşayan 14 yaşındaki Dilara Nur Özdemir, ailenin tamamında bulunan genetik ressamlığını dünya çapında Diyarbakır’ı tanıtmak için kullandı. 3 defa Türkiye birincisi olan Özdemir, dünya şampiyonu olarak Diyarbakır’ın adını Cumhurbaşkanlığı külliyesine yazdırmayı başardı. Özdemir, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı adlı eserini hazırlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etti. Erdoğan, resmi külliyeye astı. 20-24 Haziran 2016’da birçok ülkenin katılımla gerçekleşen resim yarışmasına dünya birincisi olan Dilara Nur Özdemir, geleneksel olarak yapılan Pınar resim yarışmasında farklı konularla 32., 33., 34. dönem yarışmalarında 3 defa üst üste Türkiye birincisi olmayı hak kazandı. Özdemir en genç ressam olarak Diyarbakır’ı dünya geneline tanıtmak için destek beklediğini söyledi.

Resim çizmek aileden geliyor

Diyarbakırlı Dilara Nur Özdemir,ailesinin tamamı doğuştan resim çizebilme yeteneğinin olduğunu kaydederek, 3 yaşından beri resim çizdiğini söyledi. Özdemir, “3 yaşından beri resim çiziyorum ama 2. sınıftan itibaren profesyonel çizmeye başladım. Resim yarışmalarına katıldım, o zamandan beridir yeteneğim keşfedildi. Yeteneğimi ilk önce ailem keşfetti, ilkokulda Necla Özbay hocam da bu keşfi devam ettirdi. Beni sürekli resim yarışmalarına gönderdi. Resim çizmek bizim ailede aslında genetik, biraz babamdan biraz da annemden pay alarak bize yansıdı. Benim babam aslında branşı resim öğretmenliği fakat şuanda Koşuyolu Ortaokulunda müdür. En büyük destekçim babam resimlerini örmek aldığım insan, annem benim hem kişisel hem de gerçeksel resim alanında çok büyük destekçim oldu. Sürekli resimlerime yorum yaparak olup olmadığını, renkleri daha kontrollü kullanmamı sağladı. Babamın resim yaptığını görüp ilham almak istedim, babamın çizgileri çok net ilham almam benim çizgilerimin de net olmasını sağladı. Pınar resim yarışmasında 3 kere Türkiye birincisi 1 kere dünya birincisi oldum, daha sonra Memorial resim yarışmasında orada da Türkiye 4’üncüsü oldum. Yeşil Ay’ın yaptığı il yarışmasında Diyarbakır birincisi oldum” dedi.

15 Temmuz Şehitler Anma konulu resmi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne asıldı

Dilara Nur Özdemir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a resim çizme hayalini gerçekleştirerek Cumhurbaşkanının Diyarbakır’a ziyareti esnasına hediye ettiği 15 Temmuz Şehitleri Anıtı konulu resmi külliyeye asıldığını dile getirdi. Özdemir, “Cumhurbaşkanı Diyarbakır’a miting için gelmişti, en büyük hayalim de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a resim yapmak olmuştu, ona resim yaptım mitinge geldiği zaman kaymakamlıkta hediye ettim. Cumhurbaşkanı da benim ve ailemi külliyeye davet etti, Ankara’da 2 gün çok güzel ağırlandık. 15 Temmuz Şehitler Anıtı çizdim külliyede onu hediye ettim, şu anda Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde benim resmim asılı. Cumhurbaşkanı orada benim başarımın devamını diledi, destekçi olacağını resmimi çok beğenerek benim yeteneğimin olduğunu söyledi” diye konuştu.

Destek bulursa dünya ve Türkiye genelinde sergi açarak Diyarbakır’ı tanıtacak

Diyarbakır’ı dünya ve Türkiye’ye tanıtmak için hazırlık yaptığını dile getiren Dilara Nur Özdemir, ekipmanların pahalı olduğu için adım atamadığını destek gelirse dünya ve Türkiye genelinde birçok ilde sergi açarak Diyarbakır’ı tanıtacağını aktardı. Özdemir, “Hedefim daha çok Türkiye birinciliği, daha genel olaraktan dünya birinciliğini yapmak istiyorum. Meslek olarakta avukat olmak istiyorum o olmasa İngilizce öğretmeni olacağım. Hobi olarak da resim yapmak istiyorum. Bizim ailede annem, babam, amcam, kardeşim, ablam hepsi resme yönelik çalışma yaptıkları için bende farklılık yapmak istedim. Destek alanından biraz sıkıntılıyım, boyalar, fırçalar artık pahalılaştı, artık bir destek gelirse daha güzel olabilir. Ben Diyarbakırlı bir ressam olmak istiyorum, bunun için ülkemizde ve dünya genelinde Diyarbakır’ı duyurmak istiyorum, maddi anlamda biraz sıkıntılarım var, boya, fırça, tuval ve resim araç gereçleri konusunda öncelikle Diyarbakır valimizden, kaymakamımızdan ve İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer’den destek bekliyorum. Yedi İklim Okulları kurucusu Murat hocaya da çok teşekkür ediyorum beni 2 yıl burslu okuttu, Nazlıcan hocam hem resimlerimi yarışmalara göndermekte hem de benim kişisel gelişmemde çok yardımcı oldu, resim öğretmenim Zülfi hocanın eleştirilerini dikkate alarak destekçim oldu, resimlerimi resim yarışmasına gönderdim” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Taşçıer başarılı ressamı tebrik etti

Dilara Nur Özdemir’in 3 defa Türkiye birincisi ve dünya şampiyonu olmasının ardından Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer başarılı ressamı makamında kabul ederek tebrik etti. Taşçıer’e portresini hediye eden Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer’den destek sözü aldı. Taşçıer, böyle başarılı öğrencileri imkanları nispetinde her daim destekleyeceklerini belirtti.