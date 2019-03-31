Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Saadet Partisi adayı Ali Suat Akmeşe kazandı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde belediye başkanlığını Saadet Partisi adayı Ali Suat Akmeşe kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Suat Akmeşe 3 bin 227 oy aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.