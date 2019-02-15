DİYARBAKIR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sizin verdiğiniz vergiler size hizmet için buraya gönderdiğimiz paralar maalesef sizin çocuklarınızı zorla dağa kaçıranlara, Kandil'e aktarılıyordu. Şimdi biz bunun önünü kestik, buralara hizmeti getirmek için uğraşıyoruz." dedi.



Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, merkez Sur ilçesinde İslam'ın 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de cuma namazını kılmasının ardından esnafı ziyaret etti.

Bakan Varank, esnafla sohbet ederek, AK Parti'nin yaptığı hizmetleri anlattı.

Seyyar bir ciğerci tezgahının başına geçen Varank, dürüm yaptığı ciğerleri vatandaşlara ve basın mensuplarına ikram etti.

Daha sonra AK Parti Sur Belediye Başkanı adayı Şafak Yontürk'ün seçim bürosunun açılışını yapan Varank, burada yaptığı konuşmada, kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti.

"Sayın Cumhurbaşkanımızla Sur'a ve Diyarbakır'a defalarca geldik. Diyarbakır'ın bizim gönlümüzdeki yeri çok müstesnadır. Diyarbakır bize çok şeyler öğretti. Biz burda dostluğu, kardeşliği öğrendik. Burada insanlara hor bakmamayı, onları dışlamamayı öğrendik." diyen Varank, AK Parti siyasetinin en önemli dönüm noktalarında Diyarbakır'ın çok önemli bir yerinin bulunduğunu bildirdi.

Diyarbakır'da ret, inkar ve asimilasyon politikalarını ayakları altına aldıklarını, kardeşlik hukukunu yükseltmek için dört bir yandan buralara gelerek, kardeşlik hukukunu yüceltmek istediklerini kaydeden Varank, Diyarbakır'ın hizmetkarı olmak için çalıştıklarını aktardı.

- "Hizmeti getirmek için uğraşıyoruz"



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Cumali Atilla'nın iki yılda kente çok önemli hizmetler yaptığını vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Şehre girdiğinizde o caddeler, parklar, şehrin ışıklandırmaları gerçekten Diyarbakır'ı bölgenin en güzel şehirlerinden biri haline getirdik. Bunu sadece iki yılda ve Büyükşehir Belediyesi'nin 1.2 milyar liralık yatırımıyla gerçekleştirdik. Peki bundan önce ne yapılıyordu? Sizin verdiğiniz vergiler size hizmet için buraya gönderdiğimiz paralar maalesef sizin çocuklarınızı zorla dağa kaçıranlara, Kandil'e aktarılıyordu. Şimdi biz bunun önünü kestik, buralara hizmeti getirmek için uğraşıyoruz. Cumali başkanımızı size tanıtmamıza gerek yok. O zaten gönül belediyeciliği sloganımızın yürüyen bir emsali. Hepinizi çok güzel karşılıyor ve dertleriniz dinliyor. Esnafla görüşmediği gün yok."

- Yeni istihdam alanları

Kente yatırım ve istihdama devam edeceklerini belirten Varank, İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde tahsisi yapılacak parsellerin imza törenine katılacağını, 56 firmanın 305 milyon liralık yatırım yaparak, 10 bin kişiye yeni istihdam sağlayacağını bildirdi.

Arıtma tesisinin yer tahsisini ve ihalesini gerçekleştirdiklerini, böylece 6 bin kişilik yeni istihdam alanı daha sağlayacaklarını vurgulayan Varank, tek amaçlarının aş ve işi yükseltmek olduğunu kaydetti.

Yeni bir çalışma daha yaptıklarını, bir iş adamı ile bin kişilik bir çağrı merkezi kurulması durumu olduğunu aktaran Varank, yakında bunun müjdesini de Diyarbakır'a vereceklerini belirtti.

Diyarbakır ve Sur ilçesini pırıl pırıl yapmak için çalıştıklarına işaret eden Varank, sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sur'u ihya etmek için 1,5 milyar lira yatırım yaptığına değindi.

Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz sizlere hizmetkar olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama bizim daha verimli çalışmamız, daha başarılı olmamız için mutlaka yerelle koordinasyon içinde çalışmamız lazım. Bizler daha önce Diyarbakır'a hizmet etmek istediğimizde burada sizleri temsil ettiğini belirten belediyeciler bizim karşımıza set olmaya çalıştılar. Ama biz inşallah 31 Mart'ta AK Parti'li belediyelerle hem Sur'da hem Diyarbakır'da başa getirerek bizimle tam uyum içerisinde çalışacak yönetimleri Diyarbakır'ımıza kazandırmak istiyoruz. Bunu yapmamazın tek yolu siz değerli kardeşlerimizin bize yardımcı olmasıdır. Biz sizlerin hem oylarına hem de dualarına talibiz."

Esnafın Sur'da yapılan hizmetlerden memnun olduğunu belirten Varank, "Bizim hem Sur'u hem de Diyarbakır'ı daha ileriye taşıyabilmemiz için sizin 31 Mart'ta oylarınızla bizi desteklemesi lazım. İnşallah sizin verdiğiniz destekle 31 Mart'a büyük bir zaferler hem Sur'dan hem de Diyarbakır'dan müjde bekliyoruz." diye konuştu.







