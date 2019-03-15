Diyarbakır’dan Yeni Zelanda’daki saldırıya kınama

Diyarbakır’da, Yeni Zelanda’da camilere yönelik düzenlenen saldırı kınanarak, olayda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami’de kılınan cuma namazı sonrası toplanan bir grup, burada Yeni Zelanda’da düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Grup, daha sonra basın açıklaması gerçekleştirdi. Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesi yönetim kurulu üyesi Muzaffer Beber, saldırının İslam düşmanlığının dışa vurulmuş hali olduğunu söyledi. Son yıllarda Avrupa’da Müslümanlara yönelik artan saldırıların, tesettürlü kadınların, camilerin hedef alınmasının bugüne gelineceğinin göstergesi olduğunu kaydeden Beber, ellerine geçen her fırsatta Müslümanlara saldırmayı görev bilenlerin bu defa Yeni Zelanda’daki Müslümanları hedef aldığını dile getirdi. Beber, “Dünyanın dört bir yanında Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırılar devam ederken Yeni Zelanda’dan gelen haber, Haçlı terörünün geldiği boyutları da gözler önüne serdi. Cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen saldırıda şu ana kadar 49 kardeşimizin şehadet haberi geldi. Onlarca Müslümanın da yaralandığı bu olayın adı terörizmdir. Bu bir cinnet hali eylemi değil, Haçlı teröristlerinin planlı, organize bir saldırısıdır. Geçmişten günümüze İslami değerleri hiçe sayan, İslam’a ve onun kutsallarına her türlü saldırıyı gerçekleştirenler bugün yine aynı barbarlıkla Müslümanlara saldırmıştır. Bu saldırı İslam düşmanlığının dışa vurmuş halidir. Yaşanan bu son vahşet, söz konusu Müslümanlar olunca Batılı ülkelerinin nasıl bir ikiyüzlülük sergilediklerinin göstergesidir. Bu terör saldırısında önceden önlem almayan, Müslümanlara yönelik saldırılarda caydırıcı cezalar uygulamayan Batılı devletler de sorumludur” dedi.

Grup, açıklamanın ardından sessizce dağıldı.