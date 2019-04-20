Diyarbakır’daki trafik kazasında ölü sayısı 3’e çıktı Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi.

Olay, Diyarbakır Bismil karayolu Beli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden gelen Ömer Akdemir yönetimdeki 34 HD 9385 araç, karşı yola geçmek için kavşağa girmeye çalışırken Nurettin Buluş yönetimdeki 72 BB 274 plakalı araca yandan çarpıştı. Kazada Emine Özdaş hayatını kaybetti; Hasan Biçer, Ömer Akdemir, Nurettin Bulut ve hamile olduğu öğrenilen Ayşe Akdemir ağır yaralandı. Yaralılardan Hasan Biçer ile Nurettin Bulut, kaldırıldıkları Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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