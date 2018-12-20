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Diyarbakır'daki terör operasyonu

HDP il binasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli serbest bırakıldı

20 Aralık 2018 Perşembe 17:33
Diyarbakır'daki terör operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da HDP il binasına düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 35 şüpheli salıverildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek bahanesiyle terör örgütünün talimatı doğrultusunda HDP il binasında açlık grevi yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, 32'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da HDP il binasına 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:33
  1. 35 şüpheli
  2. Diyarbakır
  3. terör operasyonu

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