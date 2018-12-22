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Diyarbakır'daki terör saldırısında 6 tutuklama

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen, terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 09:31
Diyarbakır'daki terör saldırısında 6 tutuklama

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen, polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve bir polis memurunun yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hani'de 17 Aralık'ta şüphe üzerine bir aracı takibe alan polis ekibine, PKK'lı teröristlerce düzenlenen, polis memuru Nazım Tuncer'in şehit düştüğü, bir polis memurunun yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Y, A.O, İ.N, A.O, T.O. ve A.O sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 17 Aralık'ta 2 PKK'lı teröristin bulunduğu aracın Hani ilçesi güzergahında seyir halinde olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince araç takibe alınmış, polis ekiplerinin bulunduğu araca Hani'nin Kalaba yolu Turalı mevkisinde, PKK'lı teröristlerce ateş açılmıştı.

Saldırıda yaralanan ve helikopter ile Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan polislerden Nazım Tuncer müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 09:31
  1. Diyarbakır
  2. hani
  3. terör saldırısı
  4. Anadolu Ajansı

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