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Diyarbakır'daki nükleer madde operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

14 Mart 2019 Perşembe 17:58
Diyarbakır'daki nükleer madde operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 7 gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen maddenin de ele geçirildiği operasyonda, gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kayapınar ilçesinde düzenlenen ve 7 gram kaliforniyum olduğu iddia edilen madde ile Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tahmin edilen tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen zanlılardan İ.B. tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, 7 gram kaliforniyum olduğu iddia edilen madde ile Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen bin 167 bronz sikke, 10 gümüş sikke, 3 yüzük, 15 obje olmak üzere toplam bin 195 tarihi eser ele geçirilmişti.

Söz konusu maddenin uzman bilirkişilerce incelenerek, rapor düzenlenmesi amacıyla AFAD ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderileceği belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:58
  1. Diyarbakır
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