Diyarbakır’daki kız yurdu yıkılma tehlikesiyle boşaltıldı
Diyarbakır’da bir kız yurdu, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:50
Diyarbakır’da bir kız yurdu, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Öğrenciler, boş olan diğer yurtlara yerleştirildi.
Diyarbakır’da KYK’ya bağlı olarak hizmet veren Ziya Gökalp Kız Öğrenci Yurdu, Dicle Üniversitesi’ndeki görevlilerin yaptığı inceleme sonucu yıkılma tehlikesi raporu verildi. Rapor üzerine yurt görevlileri, öğrencileri tahliye etti. Yurttan çıkarılan öğrenciler, kentteki boş yurtlara yerleştirildi.
Öte yandan, Mehmet Akif Ersoy Kız Öğrenici Yurdu’nun ise sözleşmesinin bitmesi nedeniyle boşaltıldığı buradaki öğrencilerin de başka yurtlara nakledildiği kaydedildi.
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