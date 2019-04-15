Diyarbakır’daki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Diyarbakır-Bingöl karayolu Kocaköy ilçe giriş yolunda meydana geldi. İsimleri henüz öğrenilemeyen 33 SP 982 ve 33 RA 274 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada2 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 7 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılara yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 kişi daha hayatını kaybederken, kazada ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. Kazada hayatını kaybedenlerin ikisinin Şeref Özdağ ve Yusuf Mirza Özek olduğu, diğer ikisinin ise isminin henüz tespit edilemediği belirtildi. Yaralı olan 5 kişinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.