0553 313 94 23

Diyarbakır’daki kadın cinayetinin zanlıları Van’da yakalandı

Diyarbakır’da 2015 yılında Suriye uyruklu bir kadının öldürülmesi olayının firari şüphelileri, Van’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:26
Diyarbakır’daki kadın cinayetinin zanlıları Van’da yakalandı

Diyarbakır’da 2015 yılında Suriye uyruklu bir kadının öldürülmesi olayının firari şüphelileri, Van’da düzenlenen operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 31 Temmuz 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesi Ali Bardak Mahallesi’nde Suriye uyruklu Y.A. isimli kadının öldürülmesi olayının firari şüphelileri Suriye uyruklu Aziz H. ve A. Houızu’nun yakalanmasına yönelik Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının verdiği bilgiler doğrultusunda Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Müşterek yapılan operasyonla katil zanlıları İpekyolu ilçesi İpekyolu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. Şüphelilerin gerekli işlemlerinin yapılması için İl Jandarma Komutanlığına teslim edildiği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana’da "Nikah Turizmi"
    1. Adana’da "Nikah Turizmi"
    2. Trakyalı öğrenciler Van Kalesi’ni gezdi
    3. "Türk okçuluğu özlediği madalyaya..
    4. Nükleer füzyon reaktörü tasarlayan..
    5. Eşini cadde ortasında öldüren sanığın..
    6. Siirt’te PKK’ya ait çok sayıda..
    7. Bursa’nın yıldızları Milli Takım yolunda
    8. Sarıkamış’ta Kızılay’a kan bağışı..
    9. Kayseri’de 1 ayda 266 kişiye..
    10. Kars yaylalarında "çeçil peyniri"..
    11. Vali Demirtaş: "Trafik ihmale ve..
    12. Süper Lig'de transfer bombası Radamel..
    13. İHA’nın sesini duyurduğu aile ev..
    14. Kahramanmaraş’ta zeytinlikte yangın
    15. FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay..
    16. ’Sarı fırtına’, sıfır otomobil..
    17. Altın Koza Film Festivali halkla daha..
    18. İŞKUR son dakika iş ilanları İŞKUR’dan..
    19. 15 yıl sonra ilk yaşanmıştı, 6 milyar..
    20. "Her türlü rekabete hazırım"
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!