Diyarbakır’daki ibadethanelerde temizlik çalışmalarına başlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan ibadethanelerde vatandaşların temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için temizlik çalışmaları başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kentte bulunan ibadethanelerde vatandaşların temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için temizlik çalışmaları başlattı. İlk etapta 48 cami, iki kilise ve bir cemevini kapsayan temizlik çalışmaları kapsamında halılar, avizeler, ayakkabılıklar, avlular, tuvaletler ve lavabolar komple yıkanarak vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadet etmeleri sağlanması hedefleniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından 10 kişilik ekip ile yürütülecek çalışmalarda ibadethaneler gül suyu ile dezenfekte edileceği öğrenilirken, ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarına Kurban Bayramı’ndan sonra da oluşturulacak program dahilinde devam edecek.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ramazan Savaş, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın daha steril ve daha temiz bir ortamda ibadet etmesi için temizlik ekibi oluşturduk. Bu ekip 10 kişiden oluşmakta. Ekiplerimiz hem iç mekanlar hem dış mekanlar olmak üzere ibadethanelerdeki tüm alanlarda temizlik çalışmaları yürütecektir" diye konuştu.