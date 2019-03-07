Diyarbakır'daki Fatih Paşa Camisi'nde Regaip Kandili programı

DİYARBAKIR (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizim İslam'dan başka bir geleceğimiz yoktur. Geçmişimiz de İslam, geleceğimiz de İslam'dır. Kıyamete kadar zürriyetimiz İslam ile şereflenmeye devam edecek. İnşallah kıyamete kadar da ezanlar susmayacak." dedi.

Regaip Kandili dolayısıyla Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerin ateşe vererek tahrip ettiği, restore edilerek, 4 yıl aranın ardından ibadete açılan ata yadigarı Fatih Paşa Camisi'nde (Kurşunlu Camisi) kandil dolayısıyla program düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mihrapta secde ettikten sonra vatandaşlarla selamlaştı. Erbaş'ın kıldırdığı yatsı namazına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Ahmet Hamdi Akseki Cami Başimam Hatibi Ali Tel'in Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Korosunun okuduğu Mevlid-i Şerif ve ilahilerle devam etti.

Erbaş, konuşmasına milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, "Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli / Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli / Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli / Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli." dizeleriyle başladı.

"Ezanlar sussun diye 4 yıl önce terör saldırısı nedeniyle harap olan camide restorasyonun tamamlanmasıyla kılınan ilk akşam namazı Regaip gecesi ile tevafuk etti." diyen Erbaş, bunun kurtuluşa vesile olması temennisinde bulundu.

- "Müslüman demek, kardeşler topluluğu demektir"

Erbaş, "İslam alemi olarak halk arasında üç aylar olarak bilinen rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girmiş bulunuyoruz. Şu anda bu manevi mevsime girişimizin habercisi olan Regaip gecesini birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Müminlik vasfını öne çıkararak, kardeşliği pekiştirmek zorunda olduklarını vurgulayan Erbaş, fitnelere karşı uyanık olunması, birliğe, dirliğe, geleceğe kastedenlere karşı hep beraber mücadele edilmesi gerektiğini aktardı.

"Müslüman demek, kardeşler topluluğu demektir. Allah'ın emirlerine teslimiyet gösteren insan demektir. Bütün Müslümanlar olarak aynı vasıflara sahip olmaya çalışalım." ifadelerini kullanan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam şairi, Milli Şairimiz Mehmet Akif'ten bir beyti sizlerle paylaşayım. 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez / Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.' İşte bu mübarek gecelerde bu anlayışla bu ruhla Rabbimize yalvaralım, dua edelim. Kalbimizden kini, nefreti, düşmanlığı söküp atsın diye dua edelim."

- "Bu kutlu şehir Anadolu'nun kapılarını İslama açmıştır"

Anadolu'nun bu topraklarının Peygamberin vefatından 7 yıl sonra İslam ve ezanla şereflendiğine dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Bizim İslam'dan başka bir geleceğimiz yoktur. Geçmişimiz de İslam, geleceğimiz de İslam'dır. Kıyamete kadar zürriyetimiz İslam ile şereflenmeye devam edecek. İnşallah kıyamete kadar da ezanlar susmayacak. Bu kutlu şehir Anadolu'nun kapılarını İslama açmıştır. Şimdi yine İslam'ın hakikati, adaleti, merhametiyle daha güzel bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, bu gecenin milletimizin ve İslam ümmetinin birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Neşet Bodur'un yaptığı duanın ardından mevlit programı sona erdi.

Program sonunda cemaate Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce süt, Sur Belediyesi tarafından da kandil simidi ikram edildi.

Programa, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.