0553 313 94 23

Diyarbakır'daki darbe girişimi davasında "ağırlaştırılmış müebbet" talebi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ve 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi- Savcının esas hakkındaki mütalaasından:- "Darbe girişimi sırasında sanıklar Darendeli, Kartepe ve Gürdoğan'ın FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olarak darbeye teşebbüs eden diğer kişilerle hareket ettikleri, aktif olarak darbeye teşebbüs içinde yer aldıkları anlaşılmıştır"

28 Aralık 2018 Cuma 15:36
Diyarbakır'daki darbe girişimi davasında "ağırlaştırılmış müebbet" talebi

DİYARBAKIR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ve 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan'ın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu üç sanıktan Gürdoğan hazır bulundu.

Darendeli ve Kartepe ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan duruşmaya katıldı.

Duruşma mahkeme başkanının önceki celsede verilen ara karara ilişkin gelen belgeleri okumasıyla başladı.

- "Anayasayı ihlal" suçundan cezalandırılmaları talebi

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanıkların 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ve öncesinde yargılamaya konu dosya kapsamına yansıyan eylemlerine ayrıntılı bir şekilde yer verdi.

"15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında sanıklar Darendeli, Kartepe ve Gürdoğan'ın FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olarak darbeye teşebbüs eden diğer kişilerle hareket ettikleri, aktif olarak darbeye teşebbüs içinde yer aldıkları anlaşılmıştır." ifadesini kullanan savcı, Darendeli, Kartepe ve Gürdoğan'ın, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kaçma" ihtimalleri bulunmasını gerekçe göstererek de tutukluluk hallerinin devamına ilişkin karar verilmesini istedi.

Sanıklar da FETÖ ile bağlantılarının olmadığını savunarak, üzerlerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları ise savcının esas hakkındaki mütalaasına ilişkin gelecek celse savunma yapacaklarını belirterek, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Tahliye talebini reddeden mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Eski 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, Eski 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, Eski 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 15:36
  1. "Anayasa'yı ihlal" suçu
  2. 8. Ana Jet Üssü
  3. ağırlaştırılmış müebbet
  4. Atilla Darendeli
  5. Bülent Gürdoğan
  6. Deniz Kartepe
  7. mütalaa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ufuk Sarıca'nın babası toprağa verildi
    1. Ufuk Sarıca'nın babası toprağa verildi
    2. Medet Önlü cinayetinin bir sanığına..
    3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    4. Buzlar kırılarak kurtarılan köpek..
    5. Hac kura sonuçları son dakika hac..
    6. Diyanet 2019 hac kura ve durum..
    7. Galatasaray Brezilyalı golcü ile anlaştı
    8. Ablası ve eniştesini öldürüp teslim oldu
    9. Hac kura sonuçları isim listesi 28..
    10. MHP’den ittifak açıklaması: Görüşmeler..
    11. TEB'den "yardımcı..
    12. Gürcistan'ın Türk çimentosuna tarife..
    13. Ekipler nefes aldırmıyor! Son anda..
    14. Şekerbank’tan istihdama destek için 20..
    15. KDC'deki ebola salgınında ölenlerin..
    16. Eşya yüklü kamyondan eroin çıktı
    17. BES'in fon büyüklüğü 92 milyar liraya..
    18. Fransız ordusu Suriye'deki kara gücünü..
    19. 2019 hac kura sonuçları Ankara
    20. Savcılık harekete geçti! Portakal'a..
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?