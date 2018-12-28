Diyarbakır'daki darbe girişimi davasında "ağırlaştırılmış müebbet" talebi

DİYARBAKIR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ve 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan'ın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu üç sanıktan Gürdoğan hazır bulundu.

Darendeli ve Kartepe ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan duruşmaya katıldı.



Duruşma mahkeme başkanının önceki celsede verilen ara karara ilişkin gelen belgeleri okumasıyla başladı.

- "Anayasayı ihlal" suçundan cezalandırılmaları talebi

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanıkların 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ve öncesinde yargılamaya konu dosya kapsamına yansıyan eylemlerine ayrıntılı bir şekilde yer verdi.

"15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında sanıklar Darendeli, Kartepe ve Gürdoğan'ın FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olarak darbeye teşebbüs eden diğer kişilerle hareket ettikleri, aktif olarak darbeye teşebbüs içinde yer aldıkları anlaşılmıştır." ifadesini kullanan savcı, Darendeli, Kartepe ve Gürdoğan'ın, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kaçma" ihtimalleri bulunmasını gerekçe göstererek de tutukluluk hallerinin devamına ilişkin karar verilmesini istedi.

Sanıklar da FETÖ ile bağlantılarının olmadığını savunarak, üzerlerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları ise savcının esas hakkındaki mütalaasına ilişkin gelecek celse savunma yapacaklarını belirterek, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Tahliye talebini reddeden mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Eski 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, Eski 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, Eski 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.







