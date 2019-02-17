Diyarbakır'daki darbe girişimi davası

DİYARBAKIR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı tuğgeneral Deniz Kartepe ve 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri kurmay albay Bülent Gürdoğan'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.



8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu 3 sanıktan Gürdoğan hazır bulundu. Darendeli ve Kartepe ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan duruşmaya katıldı.

Duruşmaya, sanıkların "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması ve "kaçma" ihtimallerinin bulunmasını gerekçe göstererek tutukluluk hallerinin devamı yönündeki savcının esas hakkındaki mütalaasına ilişkin Darendeli'nin savunmasıyla devam edildi.



Darendeli, cebir ve şiddet uygulayarak "Anayasayı ihlal" suçunu işlediği yönündeki iddiaları reddetti.

Görevi gereği yasa dışı hiçbir örgütle bağlantısının bulunmadığını iddia eden Darendeli, FETÖ ile bağlantılı olduğuna ilişkin hususları kabul etmediğini belirtti.

"Devleti ele geçirmek için darbe girişiminde bulunan alçakların günler öncesinden toplantı yaptığını" belirten Darendeli, şöyle konuştu:

"Darbe girişimin olduğu günde bütün gün denizdeydim. Darbe girişimin yaşandığını Ankara'da bulunan kızımın beni aramasıyla öğrendim. Darbeci olan kişiler aileleri için gerekli tedbirleri almıştı. 16 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde bulunan darbecileri etkisiz hale getirmek için mücadele verdim. Buna rağmen bir korgeneralin paçavradan oluşan yazısı ve kitabında yazdıklarından dolayı ben ve ailem cezasını çekiyoruz."

Darendeli, Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada tutuklu yargılanan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı kurmay albay Ali Durmuş ile yaptığı telefon görüşmesi gerekçesiyle tutuklandığını ileri sürdü.

34 yıllık asker olduğunu ve kanunsuz bir şekilde rütbesinin alındığını iddia eden Darendeli, savunmasında şunlara yer verdi:

"Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci tuğgeneral Semih Terzi ve özel kuvvetlerin emrinde uçuşa kapalı olan pistte uçak vardı. Darbeciler tarafından Denizli, Hatay, Şırnak ve Diyarbakır'dan özel birlikler Ankara'ya götürülecekti. Özel birlikler 3 ilde derdest edildi, darbeci Terzi kaçırdığı uçakla tam teçhizatlı 40 kişiden oluşan özel birliği götürdü. Bunları engellemeyen Özkan Edip Akgülay'dır."

Duruşma, Darendeli'nin savunmasıyla devam ediyor.

Eski 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tümgeneral Atilla Darendeli, eski 8. Ana Jet Üssü Komutanı tuğgeneral Deniz Kartepe, eski 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri kurmay albay Bülent Gürdoğan hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.