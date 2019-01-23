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Diyarbakır'daki bombalı saldırıya ilişkin dava

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen, 5'i polis 8 kişinin şehit düştüğü saldırıya ilişkin dava duruşmasına devam edildi

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:14
Diyarbakır'daki bombalı saldırıya ilişkin dava

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıya ilişkin davanın duruşmasına devam edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan Faysal Ç. ve Cemil A. hazır bulunurken Mehmet S. ise tutuklu bulunduğu Rize L Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet savcısı mevcut delil durumu, isnat edilen suçla ilgili somut delillerin bulunması dolayısıyla sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar ise tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, savcının esas hakkındaki mütalaasını gelecek duruşmada sunmasına ve 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İstenen cezalar

İddianamede, tutuklu sanıklar Faysal Ç, Mehmet S. ve Cemil A. ile hakkında yakalama kararı bulunan Yusuf K, Yusuf D, Yusuf Ö. ve Oktay S. hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "kasten öldürmek", "kamu malına zarar vermek", "mala zarar vermek" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçlarından 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 420'şer yıl, tutuksuz sanıklar Aziz Y, Naşit K. ve Sezer Ç. hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır-Batman karayolunun Bismil ilçesi yol ayrımında bulunan Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla 15 Ağustos 2016'da düzenlenen saldırıda polis memurları Siraç Balpetek (32), Yakup Kılınç (26), Salih Zengin (45), Nazif Kaplan (29) ve Ahmet Gülbahar (34) ile 5 yaşındaki oğlu Hüseyin Utku Gülbahar, akaryakıt istasyonunda çalışan Mehmet Sarı ve emniyette aşçı olarak çalışan Mehmet Kılıç (31) şehit olmuş, 46 kişi ise yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:14
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