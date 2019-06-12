0553 313 94 23

Diyarbakır’daki anız yangını vatandaş, asker ve itfaiye işbirliği ile söndürüldü

Diyarbakır’da askeri alan ve çevresinde bulunan otlar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:01
Diyarbakır’daki anız yangını vatandaş, asker ve itfaiye işbirliği ile söndürüldü

Diyarbakır’da askeri alan ve çevresinde bulunan otlar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Vatandaşlar ağaçların yanmaması için seferber olurken itfaiye ekipleri ve askerler de yangına müdahale etti.


Olay, merkez Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi’nde bulunan askeri bölgenin hemen yanında yaşandı. Askeri alan ve çevresinde bulunan otlar, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken vatandaşlar da yangının, alanın yanında bulunan ağaç ve evlere sıçramaması için seferber oldu.


İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakır kazanı böyle çaldılar
    1. Bakır kazanı böyle çaldılar
    2. Tapu senetleri çocuklara sürpriz..
    3. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    4. Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    5. Muammer Güler tanık olarak dinlendi!
    6. Sudan cuntasının tecavüz skandalı
    7. Kayseri'de iş adamının öldürülmesi..
    8. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    9. Mersin’de ’Çocuk İşçiliği ile Mücadele..
    10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol..
    11. Kan donduran katliam! ‘Siz asıl şöleni..
    12. ‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden..
    13. 2 Çocuk Babası Fakülteyi Birincilikle..
    14. ANALİZ - ABD'nin Truva atı, Avrupa'da..
    15. Bayramı ülkelerinde geçiren 20 bin..
    16. Almanya’da Türk çocuk, spor salonunda..
    17. 8 yıldır Erzurum’da bekleyen Gürcistan..
    18. Siirt merkezli 6 ildeki terör..
    19. Gagavuzya’da 15 Temmuz anıtı
    20. Dışişleri Komisyonu ile Karadağ..
    21. Diyarbakır’daki anız yangını vatandaş,..
    22. Akıncı Üssü davası
    23. FETÖ sanığı hukukçuya 6 yıl hapis..
    24. ÇGC’de yeni yönetim belli oldu
    25. R4 Dünya Rafting Şampiyonası
    26. Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu,..
    27. ‘Plastik şişeni getir, tatil kitabını..
    28. Bolu'daki cinsel istismar davasında..
    29. GÜNCELLEME - Çorum'da hortum ev ve..
    30. Ormancılık sektöründen cari açığa 4..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!