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Diyarbakır’da zorlu arama kurtarma eğitimi

İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekiplerinin üç gün süren Bölgesel Doğada Arama Kurtarma (DAK) eğitimi, Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı Sinek köyündeki kanyonda gerçekleştirildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:26
Diyarbakır’da zorlu arama kurtarma eğitimi

İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekiplerinin üç gün süren Bölgesel Doğada Arama Kurtarma (DAK) eğitimi, Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı Sinek köyündeki kanyonda gerçekleştirildi.


İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekibinin DAK Temel Eğitim Programı 1. Modül Kursu’nun Diyarbakır bölümü tamamlandı. Afet ve savaş bölgelerinde yardım çalışmaları yürüten İHH’nın arama kurtarma ekiplerine, çetin koşullarda eğitimler verildi. Gönüllülere, zor şartlarda hayata tutunabilmek için ip bağlamaktan çadır kurmaya, tehlikeli yollarda saatlerce yürümekten, sarp kayalıklardan ip yardımıyla düzlüğe inmeye kadar tüm eğitimler verildi. Eğitime 8 ilden, 42 gönüllü ve 8 eğitmen katıldı.



“Eğitimlerimiz tüm hızıyla devam edecektir”


İHH Arama Kurtarma Eğitim Koordinatörü Erdal Altıntaş, eğitim çalışması ile ilgili bilgi vererek, "Eğitimlerimizde kendi yazdığımız modülü uyguluyoruz. Bu eğitimleri de kendi yetiştirdiğimiz eğitmenlerimizle gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız eğitimlerin ileri seviyeleri de olacak. Bu bölge bizim için çok önemli. Eğitimlerimiz tüm hızıyla devam edecektir” dedi.



“Bu eğitim, insanlığa katkı sunuyor”


Bingöl’den gönüllü olarak katılan Abdulkadir Çiçek, “Bu eğitime katılma nedenim doğadan ve insandan kaynaklanabilecek afetlere acil bir şekilde müdahale etmeyi öğrenmek. Bence her bireyin bu eğitimi öğrenmesi gerekiyor. Çünkü bu eğitim insanlığa büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu eğitimden sonra Bingöl ve çevresindeki illere katkı sağlayacağım inşallah” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 17:26
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