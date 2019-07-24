Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırı Terör örgütü PKK üyelerince zırhlı polis aracına el bombası atıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracına el bombası atıldı. Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 106. Sokak'ta devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araca teröristlerce el bombası atıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının faillerinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.