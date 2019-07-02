Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı Diyarbakır’da üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir ilçesi İstasyon semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 06 CFR 99 plakalı otomobil sola dönmek üzere olan 34 NT 4108 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu sırada arkadan seyreden 34 NR 0529 otomobil de hızını alamayarak önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile 06 CFR 99 plakalı araç kaldırıma uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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