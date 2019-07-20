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Diyarbakır’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Diyarbakır Yenişehir ilçesi, şehitlik caddesi üzerinde aşırı sür’atli olan 21 AAK 509 plakalı araç zincirleme trafik kazasına neden oldu.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:57
Diyarbakır’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Diyarbakır Yenişehir ilçesi, şehitlik caddesi üzerinde aşırı sür’atli olan 21 AAK 509 plakalı araç zincirleme trafik kazasına neden oldu. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 AAK 509 plakalı araç önce 06 MAB 23 plakalı araçla çarpıştı. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde olan 21 BF 316 plakalı araca, ardından elektrikli motosiklete çarparak durabildi. Kazada her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olaya yerinden ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.


Polisin, kazayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:57
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