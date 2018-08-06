Diyarbakır'da zehir tacirlerine operasyon

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 284 kilogram esrar ve 2 bin kök Hint keneviri ele geçirilerek zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Örtülü Köyü Arpacık mezrasında bir ev ve tarlada arama yapıldı.

Aramada, 284 kilo 5 gram toz esrar ve 115 gram kubar esrar ile 2 bin kök Hint keneviri ve 100 gram kenevir tohumu bulundu.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen Hint kenevirleri imha edild