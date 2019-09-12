Diyarbakır'da yola döşenen patlayıcı patlatıldı!
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu belirtildi12 Eylül 2019 Perşembe 19:21
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Olay sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor..
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