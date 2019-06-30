Diyarbakır’da yılanların dansını çiftçiler görüntüledi Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yılanların dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yılanların dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.

Çınar ilçesine bağlı İkizoluk köyünde tarlalarını sulayan çiftçiler, boyları 2 metreyi aşan iki yılan fark etti. Hemen cep telefonlarına sarılan çiftçiler, iki yılanın dansını kaydetti. İnsanların çok nadir olarak tanık olduğu dansı görüntüleyen çiftçiler, yılanların daha sonra gözden kaybolduğunu kaydetti.

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