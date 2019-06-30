0553 313 94 23

Diyarbakır’da yılanların dansını çiftçiler görüntüledi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yılanların dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.

30 Haziran 2019 Pazar 11:09
Diyarbakır’da yılanların dansını çiftçiler görüntüledi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yılanların dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.


Çınar ilçesine bağlı İkizoluk köyünde tarlalarını sulayan çiftçiler, boyları 2 metreyi aşan iki yılan fark etti. Hemen cep telefonlarına sarılan çiftçiler, iki yılanın dansını kaydetti. İnsanların çok nadir olarak tanık olduğu dansı görüntüleyen çiftçiler, yılanların daha sonra gözden kaybolduğunu kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Tribündeki sloganlar iktidarı korkutuyor’ diyen CHP’ye ayar: Kimsenin tribünleri kullanmaya hakkı yok
    1. ‘Tribündeki sloganlar iktidarı..
    2. “Engelleri Mülkiyelilerle birlikte..
    3. Mardin’de yaz spor okulları kapılarını..
    4. Darıca’da asfalt seferberliği
    5. Boğaziçi’nde çıkmaz sokak kalmayacak
    6. Rapor açıklandığından beri ‘çıt’..
    7. Çocuklar yarıştı anneler heyecanlandı
    8. Bocceciler Kahramankazan’da buluştu
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kültür ve..
    10. Hayvan sevgileriyle ‘insanlık ölmemiş’..
    11. Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr...
    12. Denizlili sporcudan Türkiye..
    13. İslâm’ın hükümlerini beğenmeyen dinden..
    14. Yusuf Yazıcı’nın keyfi yerinde
    15. Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesi
    16. Başkan Şerifoğulları;"El ele vererek..
    17. Tesadüfen başladığı halterde..
    18. Yörüklerden Başkan Ataç’a ziyaret
    19. Peygamberimiz dua öğretiyor
    20. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri..
    21. Tepebaşı Belediyesi 225 bin adet çiçek..
    22. Sahile kurulan oyun parkları hem..
    23. Allah’a karşı işlerini düzene koy ki...
    24. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    25. İstanbul Emniyeti "taciz iddiaları"nı..
    26. (Düzeltme) İstanbul merkezli 5 ilde..
    27. Bursaspor’da Koşukavak sesleri
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya ile..
    29. Kadınlara "Evimin Ustayım" projesi
    30. Bu transferle yer yerinden oynayacak!..
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!