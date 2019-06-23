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Diyarbakır’da yılanların dansı

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde yılanların su kanalındaki dansı çiftçiler tarafından görüntülendi.

23 Haziran 2019 Pazar 10:11
Diyarbakır’da yılanların dansı

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde yılanların su kanalındaki dansı çiftçiler tarafından görüntülendi.


Eğil ilçesinde tarlalarını sulayan çiftçiler, su kanalında boyları yaklaşık 2 metreyi bulan iki yılan fark etti. Hemen cep telefonlarına sarılan çiftçiler, iki yılanın su üzerindeki dansını kaydetti. İnsanların çok nadir olarak tanık olduğu dansı görüntüleyen çiftçiler, yılanların daha sonra gözden kaybolduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 10:11
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