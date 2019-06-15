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Diyarbakır’da Yaz Spor Okulları’na farklı 7 branş ekleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, okulların tatile girmesiyle birlikte 7-16 yaş arası çocukların, fiziksel gelişimlerine katkı ve yaz dönemlerini verimli şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla 9 spor branşında 1 Temmuz itibariyle düzenleyeceği Yaz Spor Okulları’na bu yıl miniklerin, ifade becerilerini geliştirmek için eğitim kursları adı altında 7 farklı başlık ekliyor.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:52
Diyarbakır’da Yaz Spor Okulları’na farklı 7 branş ekleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, okulların tatile girmesiyle birlikte 7-16 yaş arası çocukların, fiziksel gelişimlerine katkı ve yaz dönemlerini verimli şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla 9 spor branşında 1 Temmuz itibariyle düzenleyeceği Yaz Spor Okulları’na bu yıl miniklerin, ifade becerilerini geliştirmek için eğitim kursları adı altında 7 farklı başlık ekliyor.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın, 7-16 yaş arası çocukların fiziksel ve ifade becerilerini geliştirmek amacıyla düzenleyeceği Yaz Spor Okulları’nın kayıt işlemleri devam ediyor. 24 Haziran’a kadar sürecek olan kayıtlarda bu yıl 9 spor branşı dışında yaz okullarına eğitim kursları adı altında 7 farklı başlıkta ekleniyor. 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan eğitim kurslarında minikler, bilim ve teknoloji, akıl ve zeka oyunları, yazarlık, eğlenceli matematik, hızlı okuma, gezi faaliyetleri ile müzik başlıklarında eğitim alacak. Eğitim kursları Bilgi Evi ve Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda gerçekleşecek.



Bin çocuk başvuruda bulundu


Eğitim kursları, futbol, basketbol, voleybol, yüzme, satranç, kort tenisi, karate, masa tenisi vejimnastik olmak üzere 9 spor branşından yararlanmak isteyen çocuklar kimlik kartları ve velileriyle birlikte Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunup kayıt yaptırabiliyor. Etkinliklerin farklı spor tesislerinde gerçekleşeceği Yaz Spor Okulları’na bugüne kadar bin çocuk başvuruda bulundu.



Spor malzemeleri ve ulaşım ücretsiz


Yaz Spor Okulları’nın 9 farklı spor branşına başvuran çocuklara, spor malzemeleri ücretsiz dağıtılacak ve miniklerin spor tesislerine ulaşımları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarafından sağlanacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mahmut Evinç; "Belediyemizin bu yaz süresi içerisinde planladığı yaz spor okulları genel eğitim konularında gerçekleştireceğimiz 16 branşta yaz okulu sürecini başlatmış bulunmaktayız. Yaz okullarımız 7 farklı mekanda gerçekleştirilecek. Eğitimler alanında uzman 40 üzerinde eğitmen eşliğinde yapılacak. Yaz Spor Okulları’na binlerce katılım bekliyoruz. Katılımın daha coşkulu daha eğlenceli daha sağlıklı yürüyebilmesi için bütün çocuklarımızı Sümerpark’a kayıtlara bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:52
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