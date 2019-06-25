0553 313 94 23

Diyarbakır’da yangın faciasını kamyon sürücüsünün kornası önledi

Diyarbakır’da gece geç saatlerde sitenin içerisinde bulunan apartmanın 4.

25 Haziran 2019 Salı 11:32
Diyarbakır’da yangın faciasını kamyon sürücüsünün kornası önledi

Diyarbakır’da gece geç saatlerde sitenin içerisinde bulunan apartmanın 4. katında yangın çıktı. Yangını gören kamyon sürücüsünün kornaya basıp bina sakinlerini uyandırması faciayı önledi.


Olay, Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saat 03.30 civarında çevre yolu üzerinde bulunan bir sitenin içerisinde bulunan apartmanın 4. katında çıkan yangını fark eden yoldan geçen kamyon sürücüsü, korna çalıp vatandaşları uyandırdı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekip, yangına müdahalede bulundu. Bu sırada refüjlerde bulunan çiçekleri sulayan karayollarına ait sulama aracı da yangının çıktığı bölgeye gelerek itfaiye ekiplerine destek verdi.


Yangın itfaiye ve karayolları ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce’de polis kuş uçurtmuyor
    1. Düzce’de polis kuş uçurtmuyor
    2. Fenerbahçe'de Renato Sanchez sesleri
    3. Denizli'de otomobil direğe çarptı!..
    4. Her şehid bir iz bırakır..
    5. AK Parti'den çevre ve şehircilik..
    6. "Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı"..
    7. Merkel’in sözleri Alman Meclis Üyesini..
    8. Kabine revizyonu olacak mı?..
    9. Beyşehir’in şampiyon sporcuları..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul..
    11. Sen asıl şimdi özgürsün kardeşim
    12. Karaköprü STEM Merkezi Avrupa’nın en..
    13. Yeni partiyle ilgili flaş iddia!..
    14. Vatandaşa kötü haber! Çay ve şekere..
    15. Şırnak’ta silah kaçakçılarına darbe
    16. DSİ’ye genç müdür atandı
    17. Şanlıurfalılar Gap Vadisi tesislerine..
    18. 4 yılda yüzde 23 arttı! İnsanları..
    19. Pakistan ve Hindistanlı uzmanlardan..
    20. Cem Kavur kimdir? Cem Kavur AK..
    21. Yürümeyen köpek sağlığına kavuştu
    22. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    23. Eskişehirspor’da kombine fiyatları..
    24. Komşuları, makinenin başında..
    25. Başkan Altay, Yeni YHT Garı Alt Geçidi..
    26. Gezi çapulcusu TMMOB, dâvâyı dört..
    27. Çorapçı cinayetinin yargılanmasına..
    28. ABD konvoyu Nusaybin’den görüntülendi
    29. Diyarbakır’da 2 terörist etkisiz hale..
    30. Meksika, ABD sınırına asker yığdı!
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı