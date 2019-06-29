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Diyarbakır’da yanan tarladan geriye kara toprak kaldı

Diyarbakır’da dün gece buğday hasadının tamamlandığı tarla bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:13
Diyarbakır’da yanan tarladan geriye kara toprak kaldı

Diyarbakır’da dün gece buğday hasadının tamamlandığı tarla bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının neden olduğu duman hayatı felç etti. Gecenin karanlığını aydınlatan tarladan geriye kara bir toprak kaldı.


Olay, dün gece Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol kenarında bulunan boş bir tarlada yaşandı. Hasadı tamamlanan buğday tarlası bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, gören çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Anız yangını nedeniyle alevler gecenin karanlığını aydınlatırken, gündüz ise tarladan geriye kara bir toprak kaldı. Anız yangınıyla ilgili çalışma başlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, söz konusu yangının çıkış nedenini bulmak için incelemelerini sürdürüyor.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:13
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