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Diyarbakır’da Vergi Haftası kutlanmaya başlandı

Diyarbakır’da Vergi Haftası nedeni ile etkinlik düzenlendi.

26 Şubat 2019 Salı 12:55
Diyarbakır’da Vergi Haftası kutlanmaya başlandı

Diyarbakır’da Vergi Haftası nedeni ile etkinlik düzenlendi.


Diyarbakır Gelir İdaresi Başkanlığınca bu yıl 25 şubat-3 mart tarihleri arasında sürdürülecek 30. Vergi Haftası, Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal, bu yılki Vergi Haftası etkinliklerini ’Kahveyle hatırın verginle katkı olsun’ sloganıyla başlattıklarını söyledi. Güvenlik, adalet, eğitim, altyapı, sağlık, sosyal yardımlar gibi asli hizmetlerin Türkiye’de yaşayan herkes için ne kadar önemli ise, bu hizmetlerin parasal kaynaklarının sağlanmasının da o derece önem arz ettiğini kaydeden Baysal, toplumun her kesimince bilinmesini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Baysal, "Bunun için 30. Vergi Haftası sloganımız olarak ’Kahveyle hatırın verginle katkı olsun’ diyoruz. Vergi Dairesi Başkanlığımızca düzenlenen Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında yarınlarımıza emanet edeceğimiz ve geleceğimiz olan öğrencilerimizde vergi bilincinin oluşumu ve gelişimi için eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için öncelikle Vergi Dairesi Başkanlığımız görevlileri tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda vergi konusunda bilgilendirme yapılacaktır. Vergi Dairesi Müdürlüklerinin yetki alanı içindeki mükellefler ile beyan ve ödemelerini zamanında yerine getiren mükellefler iş yerlerinde ziyaret edilerek, sunulan hizmetlere yönelik görüş ve önerileri alınacaktır. İlimizde bulunan alışveriş merkezlerine kurulacak stantlarda Vergi Dairesi Başkanlığımız personeli danışma ve bilgilendirme amaçlı hizmet sunacaklardır" dedi.


Gelir İdaresi Başkanlığı hazırlanan genel afişler, il genelinde vatandaşların ve mükelleflerin yoğun olarak gittiği kamu kurum ve kuruluşlarına ve öğrencilere yönelik hazırlanan afişlerin tüm okullara asılmasının sağlanacağını ifade eden Baysal, kutlayacakları 30. Vergi Haftası’nın herkese faydalı olmasını umduğunu vurguladı. Baysal, "Basın ve yayın kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın Vergi Haftası kutlamalarımıza verecekleri desteklerden dolayı ve vergi yükümlülükleri karşısında duyarlılık gösteren tüm mükelleflerimize ve Diyarbakırlılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:55
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