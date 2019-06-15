0553 313 94 23

Diyarbakır’da trafik kazası sonrası firar eden arılar bulundu

Diyarbakır’da arı kovanlarını taşıyan aracın önceki gün yaptığı kaza sonrası, binlerce arı kovanlarından çıkarak kayıplara karışmışlardı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:42
Diyarbakır’da trafik kazası sonrası firar eden arılar bulundu

Diyarbakır’da arı kovanlarını taşıyan aracın önceki gün yaptığı kaza sonrası, binlerce arı kovanlarından çıkarak kayıplara karışmışlardı. Yapılan incelmeler üzerine bir ihbarı değerlendiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekipler, kayıp arıları bir sitede bulunan dairenin son katındaki banyonun duşa kabin havalandırmasında bularak muhafaza altına alıp sahiplerine teslim etti. Arılar muhafaza altına alındığı sırada bazı itfaiyecileri sokması itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.


Olay, önceki gün Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana gelmişti. 13 KC 303 plakalı kamyonet arı kovanlarını taşımak için yola çıktığı sırada, sürücünün yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje çarparak takla atmasıyla arı kovanları cadde üzerine dağılmıştı. Arılar ise sağa sola savrularak ve bazı vatandaşları sokarak uçup topluca bölgeden uzaklaşmıştı.



Duşa kabinin havalandırmasında bulundu


Arıların firar etmesinin ardından yapılan çalışmalar neticesinde, bir vatandaşın ihbarını değerlendiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bağlı itfaiye ekipleri, gittikleri evde şoke oldu. Bir sitenin 7’inci katındaki dairenin banyosunda bulunan duşa kabinin havalandırmasının önünde çok sayıda arı ve arıların yaptığı 5 peteğe rastladı.



3 bin Arı 5 günde 5 petek yaptı


Yaklaşık 3 bine yakın arıları muhafaza altına almak isteyen itfaiye erleri zor anlar yaşarken, yapılan çalışmalar neticesinde muhafaza altına alınan arılar, sahiplerine teslim edildi. Söz konusu arıların trafik kazası sonrası yaklaşık 5 gün boyunca olay yerine yakın bulunan evin banyosunun duşa kabin bölümünde 5 petek yaptığı görüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pamukkale’ye giden yolu briketle duvar örüp trafiğe kapattılar
    1. Pamukkale’ye giden yolu briketle duvar..
    2. ADÜ’nün ortağı olduğu projenin..
    3. Ahmet Piriştina anıldı
    4. Yaz aylarında kadın hastalıkları..
    5. Umman Körfezi'ndeki iki tankere..
    6. Göztepe Rodallega yarışına girdi
    7. Malkara’da motosiklet hırsızlığı
    8. Eğitimci-Yazar Hacı Sarı:
    9. TCDD-TÜBİTAK Ar-Ge Çalıştayı
    10. Bakan Varank'tan genç girişimcilere..
    11. (Özel haber) Portekizli gazeteciden..
    12. Mersin İŞKUR İş Kulübü, çocuk..
    13. FETÖ ihanetinin talimatı deşifer oldu!..
    14. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi..
    15. İZAYDAŞ 20 yıllık çalışanlarını..
    16. Burun estetiğinde burun kemiğine dikkat
    17. Çanakkale’de elektrik kesintisi
    18. Öğrencisi olduğu kursun öğretmeni oldu
    19. MEDAŞ, mobil uygulama ile..
    20. Belediye Başkanı Arı, Babalar Günü..
    21. Ruhani: “Nükleer anlaşma..
    22. Yanlış okula gidince polisi aradı!..
    23. Öğrenciler içeride, aileler dışarıda..
    24. Malkara İlçe Emniyet Müdürü Gülhan:..
    25. Diyarbakır’da trafik kazası sonrası..
    26. MHP lideri Bahçeli: "Bu mektuba..
    27. Eskişehir'de bir kişinin öldüğü..
    28. Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı..
    29. Siverek’te akrabalar arasında kavga: 6..
    30. Turizm beldesinde yol kapatma eylemi!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!