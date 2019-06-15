Diyarbakır’da trafik kazası sonrası firar eden arılar bulundu

Diyarbakır’da arı kovanlarını taşıyan aracın önceki gün yaptığı kaza sonrası, binlerce arı kovanlarından çıkarak kayıplara karışmışlardı. Yapılan incelmeler üzerine bir ihbarı değerlendiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekipler, kayıp arıları bir sitede bulunan dairenin son katındaki banyonun duşa kabin havalandırmasında bularak muhafaza altına alıp sahiplerine teslim etti. Arılar muhafaza altına alındığı sırada bazı itfaiyecileri sokması itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay, önceki gün Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana gelmişti. 13 KC 303 plakalı kamyonet arı kovanlarını taşımak için yola çıktığı sırada, sürücünün yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje çarparak takla atmasıyla arı kovanları cadde üzerine dağılmıştı. Arılar ise sağa sola savrularak ve bazı vatandaşları sokarak uçup topluca bölgeden uzaklaşmıştı.

Duşa kabinin havalandırmasında bulundu

Arıların firar etmesinin ardından yapılan çalışmalar neticesinde, bir vatandaşın ihbarını değerlendiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bağlı itfaiye ekipleri, gittikleri evde şoke oldu. Bir sitenin 7’inci katındaki dairenin banyosunda bulunan duşa kabinin havalandırmasının önünde çok sayıda arı ve arıların yaptığı 5 peteğe rastladı.

3 bin Arı 5 günde 5 petek yaptı

Yaklaşık 3 bine yakın arıları muhafaza altına almak isteyen itfaiye erleri zor anlar yaşarken, yapılan çalışmalar neticesinde muhafaza altına alınan arılar, sahiplerine teslim edildi. Söz konusu arıların trafik kazası sonrası yaklaşık 5 gün boyunca olay yerine yakın bulunan evin banyosunun duşa kabin bölümünde 5 petek yaptığı görüldü.