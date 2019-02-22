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Diyarbakır’da trafik kazası: 6’sı öğrenci 14 yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde servis aracı ile biçerdöverin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 6’sı öğrenci 14 kişi yaralandı.

22 Şubat 2019 Cuma 18:43
Diyarbakır’da trafik kazası: 6’sı öğrenci 14 yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde servis aracı ile biçerdöverin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 6’sı öğrenci 14 kişi yaralandı.



Olay, Ergani-Diyarbakır karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 HD 127 plakalı minibüs, 34 1915 227 plakalı biçerdöver ile çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan 14 kişiden 6’sının öğrenci olduğu öğrenildi.



Kaza nedeni ile Ergani Diyarbakır karayolunda trafik akışı kontrollü sağlandı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 18:43
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