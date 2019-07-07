0553 313 94 23

Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si çocuk 4 yaralı

Diyarbakır’da bir sürücü, tali yoldan çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:24
Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si çocuk 4 yaralı

Diyarbakır’da bir sürücü, tali yoldan çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Takla atıp refüje çarparak durabilen araçta bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Silvan istikametinde seyir halinde olan 21 DS 222 plakalı otomobil sağdan yola çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, takla atıp refüje çarparak durabildi. Olayda, otomobilde bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.


Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldıkları Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Husilerden "balistik füze ve İHA üretiyoruz" açıklaması
    1. Husilerden "balistik füze ve İHA..
    2. Kafa derisinde yaralar çıkan 3..
    3. Hayvan otlatırken ölü bulundu
    4. MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat..
    5. Yüksekova’da çok sayıda silah ve..
    6. Taşköprü’de halen devam eden yangında..
    7. Sattığı civcivleri tekmeledi, tepki..
    8. SÇP kura sonuçları sorgula..
    9. Hacı adayları dualarla uğurlandı
    10. IKBY Başkanı Barzani'den 'federal..
    11. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı..
    12. Türkiye'nin Benin'deki yeni..
    13. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde yol..
    14. İzmir’de otomobil devrildi: 1 yaralı
    15. Uçak arızası 160 hacı adayını mahsur..
    16. Tekerlekli sandalye basketbol: 2019..
    17. Adana'da orman yangını
    18. Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sıra..
    19. 150 dönümlük tarladaki buğday ve arpa..
    20. “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar